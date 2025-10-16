Тренер ЦСКА Челестини рассказал о восстановлении Акинфеева после травмы

«У Игоря идет хороший прогресс [в восстановлении], завтра его оценим. Тамерлану Мусаеву нужно чуть больше времени, его процесс восстановления тоже идет хорошо, — сказал Челестини. — У Матеуса Алвеса вчера случилась небольшая проблема, оценим завтра. Де Лусиано лучше, но ему нужно время. Что касается Игоря Дивеева, то здесь нужно быть осторожными. Это форма тренировочного процесса. Дивеев не тренировался пять дней и сыграл 45 минут за сборную России. Все получилось очень хорошо».