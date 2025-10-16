Ричмонд
Тренер ЦСКА Челестини рассказал о восстановлении Акинфеева после травмы

Голкипер получил растяжение голеностопа в матче против «Спартака».

21

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Восстановление вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева идет хорошими темпами, возможность его участия в матче с «Локомотивом» тренерский штаб оценит в пятницу. Об этом журналистам сообщил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Акинфеев пропустил тренировку ЦСКА в четверг. 18 октября армейский клуб в гостях сыграет с «Локомотивом» в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У Игоря идет хороший прогресс [в восстановлении], завтра его оценим. Тамерлану Мусаеву нужно чуть больше времени, его процесс восстановления тоже идет хорошо, — сказал Челестини. — У Матеуса Алвеса вчера случилась небольшая проблема, оценим завтра. Де Лусиано лучше, но ему нужно время. Что касается Игоря Дивеева, то здесь нужно быть осторожными. Это форма тренировочного процесса. Дивеев не тренировался пять дней и сыграл 45 минут за сборную России. Все получилось очень хорошо».

«У “Локомотива” высокое качество игроков, будет очень сложный матч. Мы будем там, чтобы выиграть, постараемся провести хороший матч», — добавил главный тренер ЦСКА.

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2). Позднее в ЦСКА сообщили, что вратарь избежал серьезного повреждения, у него выявлено растяжение голеностопа. Как сообщал ТАСС, срок восстановления Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней.

Локомотив
3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
25
11
Удары в створ
7
4
Угловые
3
8
Фолы
7
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти