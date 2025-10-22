«Акрон» обсудит продление контракта с Дзюбой в конце сезона

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обсудит продление контракта с нападающим Артемом Дзюбой в конце сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.
Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2026 года.
«В конце сезона мы поговорим с Артемом по поводу контракта. Сегодня есть тренировочный процесс, есть матчи, это ровно то, что мы обсуждаем сегодня с Артемом, — сказал Клюшев. — Его игру нужно оценивать тренерскому штабу в первую очередь, но мне кажется, что его вклад в развитии клуба в целом, в поддержании хорошей атмосферы виден».
Дзюбе 37 лет, в текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах Мир — Российской премьер-лиги.
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Артем Шуманский
(Матия Попович)
45′
Матвей Кисляк
78′
Алеррандро
(Данил Круговой)
82′
Жилсон Тавареш Беншимол
65′
Жилсон Тавареш Беншимол
90+5′
49
Владислав Тороп
52
Артем Бандикян
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
19
Даниэль Руис
4
Жоао Виктор
23
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Матия Попович
67′
9
Алеррандро
18
Лионель Верде
77′
10
Иван Обляков
5
Родриго Вильягра
76′
31
Матвей Кисляк
30
Глеб Пополитов
67′
37
Энрике Кармо
8
Артем Шуманский
34′
81′
3
Данил Круговой
32
Игнат Тереховский
77
Константин Савичев
2
Йомар Роча
11
Жилсон Тавареш Беншимол
17
Солтмурад Бакаев
26
Родриго Эшковал
86
Илья Агапов
90′
15
Стефан Лончар
5
Алекса Джурасович
46′
35
Ифет Джаковац
91
Максим Болдырев
83′
24
Йонуц Неделчару
8
Константин Марадишвили
83′
23
Кристиян Бистрович
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти