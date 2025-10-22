Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.60
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.91
П2
5.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.02
П2
12.50
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.00
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.32
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.88
П2
6.15
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2

«Акрон» обсудит продление контракта с Дзюбой в конце сезона

Соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года.

Источник: Олег Бухарев/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обсудит продление контракта с нападающим Артемом Дзюбой в конце сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2026 года.

«В конце сезона мы поговорим с Артемом по поводу контракта. Сегодня есть тренировочный процесс, есть матчи, это ровно то, что мы обсуждаем сегодня с Артемом, — сказал Клюшев. — Его игру нужно оценивать тренерскому штабу в первую очередь, но мне кажется, что его вклад в развитии клуба в целом, в поддержании хорошей атмосферы виден».

Дзюбе 37 лет, в текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах Мир — Российской премьер-лиги.

ЦСКА
3:2
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Кубок России, Группа D
21.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Голы
ЦСКА
Артем Шуманский
(Матия Попович)
45′
Матвей Кисляк
78′
Алеррандро
(Данил Круговой)
82′
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
65′
Жилсон Тавареш Беншимол
90+5′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
52
Артем Бандикян
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
19
Даниэль Руис
4
Жоао Виктор
23
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Матия Попович
67′
9
Алеррандро
18
Лионель Верде
77′
10
Иван Обляков
5
Родриго Вильягра
76′
31
Матвей Кисляк
30
Глеб Пополитов
67′
37
Энрике Кармо
8
Артем Шуманский
34′
81′
3
Данил Круговой
Акрон
32
Игнат Тереховский
77
Константин Савичев
2
Йомар Роча
11
Жилсон Тавареш Беншимол
17
Солтмурад Бакаев
26
Родриго Эшковал
86
Илья Агапов
90′
15
Стефан Лончар
5
Алекса Джурасович
46′
35
Ифет Джаковац
91
Максим Болдырев
83′
24
Йонуц Неделчару
8
Константин Марадишвили
83′
23
Кристиян Бистрович
Статистика
ЦСКА
Акрон
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
10
Удары в створ
6
4
Угловые
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти