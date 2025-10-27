Ричмонд
Похитители Мостового объяснили, почему пошли на преступление

Стали известны подробности попытки похищения полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового. На преступление пошли трое студентов Морской академии. Они получили заказ через соцсети от анонимного пользователя с никнеймом «Сатанист». Планировалось похищение с целью вымогательства, утверждает телеграм-канал «Mash на спорте».

Источник: ФК "Зенит"

Первый неудавшийся похититель признался на допросе, что решился на преступление из-за сложной финансовой ситуации в семье.

«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция… Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать. Слава Сатанист. Я не знаю, кто это. Голоса ни разу не слышал, общались через мессенджер “Телеграм”», — цитирует задержанного РЕН ТВ.

Второй задержанный рассказал, что конечной целью было вымогательство денег футболиста.

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в “Телеграм”», — признался второй задержанный.

Напомним, ранее стало известно, что трое человек попытались похитить футболиста на Вязовой улице в ночь на 23 октября. Мостовой стоял около «Гелендвагена», к нему приблизились двое из припаркованного рядом минивэна и попытались посадить в свое авто. Спортсмену удалось отбиться и убежать, ему помог хоккеист Александр Гракун.