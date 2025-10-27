Похитители Мостового объяснили, почему пошли на преступление

Первый неудавшийся похититель признался на допросе, что решился на преступление из-за сложной финансовой ситуации в семье.
«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция… Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать. Слава Сатанист. Я не знаю, кто это. Голоса ни разу не слышал, общались через мессенджер “Телеграм”», — цитирует задержанного РЕН ТВ.
Второй задержанный рассказал, что конечной целью было вымогательство денег футболиста.
«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в “Телеграм”», — признался второй задержанный.
Напомним, ранее стало известно, что трое человек попытались похитить футболиста на Вязовой улице в ночь на 23 октября. Мостовой стоял около «Гелендвагена», к нему приблизились двое из припаркованного рядом минивэна и попытались посадить в свое авто. Спортсмену удалось отбиться и убежать, ему помог хоккеист Александр Гракун.