Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
5.30
П2
1.31
Футбол. Англия
перерыв
Ливерпуль
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
14.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
3
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
22.00
П2
65.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
27.00
X
6.75
П2
1.18
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Капитан «Зенита» Сантос сообщил, что выбыл до конца 2025 года

Защитник и капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос сделал официальное заявление по поводу состояния своего здоровья.

Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Хочу сообщить, что на прошлой неделе во время тренировки я получил травму плеча. Слава Богу, операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Но, к сожалению, скорее всего, мне придется пропустить оставшуюся часть календарного года. Я вернусь еще сильнее и постараюсь достичь всех целей, поставленных на 2026 год.

Спасибо всем за поддержку и молитвы.

“Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших”.

Книга пророка Исаии 55:8−9», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне 31-летний Дуглас Сантос провел за «Зенит» 12 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает русского бразильца в 9 миллионов евро.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2025, 20:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Голы
Зенит
Педро
(Максим Глушенков)
9′
Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
90+1′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
45+2′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
75′
25
Страхиня Эракович
11
Луис Энрике
84′
7
Александр Соболев
10
Максим Глушенков
90′
21
Александр Ерохин
20
Педро
84′
32
Лусиано Гонду
6
Ваня Дркушич
75′
17
Андрей Мостовой
90+4′
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
45+2′
5
Жерзино Ньямси
3
Лукас Фассон
24
Максим Ненахов
84′
2
Кристиан Рамирес
25
Данил Пруцев
84′
99
Руслан Мялковский
93
Артем Карпукас
54′
7
Зелимхан Бакаев
Статистика
Зенит
Локомотив
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
6
2
Угловые
6
2
Фолы
10
19
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти