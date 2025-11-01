Капитан «Зенита» Сантос сообщил, что выбыл до конца 2025 года

«Хочу сообщить, что на прошлой неделе во время тренировки я получил травму плеча. Слава Богу, операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Но, к сожалению, скорее всего, мне придется пропустить оставшуюся часть календарного года. Я вернусь еще сильнее и постараюсь достичь всех целей, поставленных на 2026 год.



Спасибо всем за поддержку и молитвы.



“Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших”.



Книга пророка Исаии 55:8−9», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».