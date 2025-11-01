Вендел считает, что у него не будет проблем с получением гражданства РФ

1 ноября «Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до лета 2029 года. Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. За пять лет в клубе бразилец четыре раза становился чемпионом России, а также один раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.