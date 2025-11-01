Вендел считает, что у него не будет проблем с получением гражданства РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел считает, что у него не будет проблем с получением российского гражданства. Об этом он рассказал журналистам.
«Это не только мое решение, но и решение множества людей. Но, если возникнет оказия, никаких проблем у меня не будет», — заявил Вендел.
1 ноября «Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом до лета 2029 года. Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. За пять лет в клубе бразилец четыре раза становился чемпионом России, а также один раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2025, 20:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45133 зрителя
Главные тренеры
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Голы
Зенит
Педро
(Максим Глушенков)
9′
Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
90+1′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
45+2′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
75′
25
Страхиня Эракович
11
Луис Энрике
84′
7
Александр Соболев
10
Максим Глушенков
90′
21
Александр Ерохин
20
Педро
84′
32
Лусиано Гонду
6
Ваня Дркушич
75′
17
Андрей Мостовой
90+4′
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
45+2′
5
Жерзино Ньямси
3
Лукас Фассон
24
Максим Ненахов
83′
2
Кристиан Рамирес
25
Данил Пруцев
83′
99
Руслан Мялковский
93
Артем Карпукас
54′
7
Зелимхан Бакаев
Статистика
Зенит
Локомотив
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
6
2
Угловые
6
2
Фолы
10
20
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти