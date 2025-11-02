Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.49
П2
3.40
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Интер
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.08
П2
1.41
Футбол. Испания
16:00
Леванте
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.50
П2
2.50
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.82
П2
5.80
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.41
П2
4.41
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.51
X
4.36
П2
1.62
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
2.98
Футбол. Франция
17:00
Ренн
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.58
П2
2.77
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.72
П2
2.99
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.09
П2
3.37
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.78
П2
6.60
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.76
П2
10.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.78
П2
4.70
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.94
П2
6.32
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.75
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.88
П2
2.38
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.14
П2
2.14
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.60
П2
15.00
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2

Пивоваров рассказал о возможных трансферах «Динамо» зимой

Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Спорт-Экспресс

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» работает над возможными трансферами зимой. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

«Сформирован ли список на усиление зимой? Мы работаем над этим, конкретно сейчас. И будем реагировать на ситуацию, — сказал Пивоваров. — Ведь усиление бывает разным, в том числе это может быть и возвращение травмированных игроков, таких как Артур, Луис Чавес, Антон Миранчук, Денис Макаров. Это те игроки, которых сейчас не хватает, и они могут своим возвращением в строй усилить команду».

«Динамо» с 17 очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.