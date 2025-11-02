В РФС объяснили, почему судья VAR долго определял офсайд в матче «Ростова»

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Судьи системы видеоассистента рефери (VAR) долго изучали эпизод с голом футболиста «Ростова» Егора Голенкова в матче с тольяттинским «Акроном», так как было необходимо время для поиска нужного ракурса для оценки ситуации. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
В субботу «Ростов» дома уступил «Акрону» со счетом 0:1 в матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Гол Голенкова арбитры VAR проверяли около 10 минут, позднее взятие отменили из-за офсайда.
«Судьи VAR изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. Оценка ситуации с правильным стоп-кадром была сложнее и требовала больше времени», — отметили в службе коммуникаций РФС.