Селюк: говорили, что Гончаренко — дно, но снизу постучался Шпилевский

«Что-то невероятное происходит с Шпилевским. Он ещё набирается наглости говорить: а где ты поработал, Быстров? Шпилевский работал там, где не нужен тренер, я это сказал ещё перед приходом Шпилевского в “Пари НН”. Это напечатали на Кипре, мне звонили руководители клубов и смеялись. Я сказал, что там бы и моя бабушка справилась. В “Арис” пришёл Радьков — третий тренер махачкалинского “Динамо”, а результат не поменялся. “Арис” и “Пафос” — клубы с совсем другими бюджетами, нежели остальные в лиге, они на голову выше. “Арис” — это “Зенит”, там бюджет раза в два больше.



У “Ариса” белорусский хозяин взял мальчика, поставил на побегушки, а Шпилевский возомнил себя тренером — вот его и выгнали. Шпилевский в какой-то момент решил, что это он клуб сделал. В “Кайрате” такая же история, клуб и без Шпилевского чемпион. До зимнего перерыва остался месяц, плюс ещё перерыв на матчи сборной, выгонять кого-то, наверное, смысла уже нет. Но нужно искать тренера, чтобы зимой он вёл подготовительную работу. Мы говорили, что Гончаренко в “Пари НН” — дно, но снизу постучали, и там оказался Шпилевский», — сказал Селюк Metaratings.ru.