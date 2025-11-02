«Балтика» поднялась на 4-е место таблицы РПЛ, обыграв «Ахмат»

КАЛИНИНГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Калининградская «Балтика» со счетом 2:0 обыграла грозненский «Ахмат» в домашнем матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы в составе хозяев забили Максим Петров (9-я минута) и Сергей Пряхин (52). На 60-й минуте красную карточку получил игрок «Ахмата» Георгий Мелкадзе.
«Балтика» не проигрывает в чемпионате четыре матча подряд (три победы и одна ничья). Единственное поражение в сезоне в РПЛ команде нанес ЦСКА (0:1). «Ахмат» не выигрывает в чемпионате четыре встречи подряд, за этот отрезок команда трижды проиграла и один раз сыграла вничью.
«Балтика» поднялась на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, у клуба 27 очков после 14 матчей. «Ахмат» остался на 9-й строчке с 16 очками после 14 игр. В следующем туре «Балтика» 9 ноября примет «Краснодар», «Ахмат» в тот же день дома встретится с московским «Спартаком».
Андрей Талалаев
Станислав Черчесов
Максим Петров
(Брайан Александр Хиль)
9′
Сергей Пряхин
(Максим Петров)
51′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
25
Александр Филин
17
Владислав Саусь
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
50′
62′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
70′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
16′
62′
90
Чиносо Оффор
5
Айман Мурид
45′
81′
13
Диего Луна
26
Иван Беликов
41′
81′
40
Дмитрий Никитин
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
59′
90
Усман Ндонг
67′
75
Надер Гандри
61′
81
Максим Сидоров
46′
4
Турпал-Али Ибишев
7
Лечи Садулаев
75′
9
Брайан Мансилья
42
Мануэль Келиано
28′
37
Папа Амади Гадио
11
Силва Лима Исмаэл
35′
62′
99
Анас Эль-Махрауи
75′
70
Абакар Гаджиев
85′
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти