«Балтика» поднялась на 4-е место таблицы РПЛ, обыграв «Ахмат»

«Балтика» не проигрывает в чемпионате четыре матча подряд (три победы и одна ничья). Единственное поражение в сезоне в РПЛ команде нанес ЦСКА (0:1). «Ахмат» не выигрывает в чемпионате четыре встречи подряд, за этот отрезок команда трижды проиграла и один раз сыграла вничью.