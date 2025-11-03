Стивен Джеррард по-прежнему не хочет возглавить «Спартак»

Отмечается, что управленцы «красно-белых» вернулись к кандидатуре 45-летнего «Стиви Джи», с чьими посредниками уже связывались в августе 2025 года. 13 августа источник сайта Metaratings.ru сообщил, что агенты Джеррарда отказались даже от обсуждения варианта с работой в «народной команде» по причине неблагоприятной общественно-политической обстановки.