Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Енисей
П1
2.45
X
3.11
П2
3.20
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Арсенал
П1
2.35
X
3.15
П2
3.50
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
КАМАЗ
П1
5.31
X
3.70
П2
1.70
Футбол. Первая лига
18:30
Факел
:
Торпедо
П1
1.97
X
3.30
П2
4.30
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
СКА-Хабаровск
П1
2.40
X
3.12
П2
3.25
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
П1
2.51
X
3.07
П2
3.27
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Кальяри
П1
1.67
X
3.87
П2
6.00
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Эвертон
П1
2.95
X
3.13
П2
2.70
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Осасуна
П1
3.14
X
3.09
П2
2.58

Стивен Джеррард по-прежнему не хочет возглавить «Спартак»

По данным «Спорт-Экспресса», экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии по футболу, тренер Стивен Джеррард отказался от варианта продолжить карьеру специалиста в клубе Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва».

Источник: Reuters

Отмечается, что управленцы «красно-белых» вернулись к кандидатуре 45-летнего «Стиви Джи», с чьими посредниками уже связывались в августе 2025 года. 13 августа источник сайта Metaratings.ru сообщил, что агенты Джеррарда отказались даже от обсуждения варианта с работой в «народной команде» по причине неблагоприятной общественно-политической обстановки.

С января 2025 года Джеррард пребывает без работы после своего ухода с поста наставника клуба саудовской Про-лиги «Аль-Иттифак». До того экс-хавбек мерсисайдцев тренировал юниорскую команду «Ливерпуля» U-19, «Глазго Рейнджерс» и «Астон Виллу».