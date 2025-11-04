Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Наполи
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Славия Пр
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.30
П2
1.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.40
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.04
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.05
П2
2.66
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.77
П2
2.71
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.97
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.89
П2
8.00

Александр Мостовой выделил трех лучших футболистов РПЛ

По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака», лучшими на старте сезона были Алексей Батраков, Джон Кордоба и Мирлинд Даку.

Источник: Соцсети

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков, нападающие Джон Кордоба из «Краснодара» и Мирлинд Даку из казанского «Рубина» были лучшими на старте сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС в преддверии форума «Россия — спортивная держава» высказал двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой.

Батраков забил 10 мячей, Даку — 8, Кордоба — 6.

«Футболисты активно проявляли себя на поле. Я бы выделил тройку лучших. Однозначно это полузащитник Алексей Батраков из “Локомотива”, Джон Кордоба из “Краснодара”. Третьим назову Мирлинда Даку из “Рубина”, все-таки много от него зависит в команде. Но это на данный момент», — сказал Мостовой.

Форум «Россия — спортивная держава» состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.

