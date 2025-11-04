Александр Мостовой выделил трех лучших футболистов РПЛ

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков, нападающие Джон Кордоба из «Краснодара» и Мирлинд Даку из казанского «Рубина» были лучшими на старте сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС в преддверии форума «Россия — спортивная держава» высказал двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой.
Батраков забил 10 мячей, Даку — 8, Кордоба — 6.
«Футболисты активно проявляли себя на поле. Я бы выделил тройку лучших. Однозначно это полузащитник Алексей Батраков из “Локомотива”, Джон Кордоба из “Краснодара”. Третьим назову Мирлинда Даку из “Рубина”, все-таки много от него зависит в команде. Но это на данный момент», — сказал Мостовой.
