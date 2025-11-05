Стратегия РПЛ-2030: что обещают? Новые форматы турнира, международный кубок зимой, кодекс этики

На форуме «Россия — спортивная держава» РПЛ представила пятилетнюю стратегию развития на период с 2026-го по 2030-й. Ее уже приняли на исполкоме РФС в конце октября, теперь презентовали.
«Стратегия закладывает цели, задачи и конкретные инициативы по всем ключевым направлениям деятельности лиги. В общей сложности это более 650 проектов, шагов и целевых действий. Впервые в истории этот документ готовили совместно лига и клубы. Мы успешно объединили нашу экспертизу, в процесс вовлекли более 60 лучших экспертов из всех клубов», — сказал президент РПЛ Александр Алаев.
Как российская Премьер-лига будет развиваться в ближайшие пять лет? Все 105 инициатив разбили на четыре основных направления: «Субъектность», «Аудитория», «Доходы» и «Технологии».
Клубы будут помогать друг другу в бизнесе, возможна смена формата
Самый объемное направление «Стратегии-2030» — «Субъектность».
В рамках этого направления заявляют совместное взаимодействие лиги и клубов с органами власти, регуляторами, судьями и повышение привлекательности чемпионата России — в том числе и как самостоятельной бизнес-площадки. И эта субъектность должна выходить за рамки чисто футбола.
Расширенное взаимодействие с органами власти и регуляторами. Лига хочет представлять интересы клубов так, чтобы с мнением считались и в РФС, и в Минспорта, и в других органах власти — как минимум для того, чтобы допускали к дискуссии, касающейся вопросов, влияющих на чемпионат и клубы.
«Цель РПЛ — чтобы мнение клубов и лиги было значимо при обсуждении регулирования всех областей, которые влияют на развитие профессионального футбола. В коммуникациях с регуляторами РПЛ должна выступать как полноправный субъект спорта, представляющий интересы 16 крупнейших и лучших клубов России», — объяснил Алаев.
Формирование положительного имиджа РПЛ. Здесь хотят сделать единый этический кодекс для клубов и лиги — для создания позитивной коммуникации. РПЛ попробует выработать единый механизм формирования положительного образа лиги и больше участвовать в значимых общественно-деловых мероприятиях.
Отдельно ведется работа с РФС и клубами для создания позитивного восприятия судейства.
Развитие формата проведения турниров. В ближайшие пять лет РПЛ хочет оценить, есть ли смысл и возможность изменить формат проведения чемпионата России — в первую очередь, есть ли для этого необходимая инфраструктура. Среди инициатив упоминается развитие коммерческого турнира на базе Зимнего Кубка РПЛ.
Оценивать результаты этой работы будут в 2030-м по росту экономических доходов — значительный экономический эффект будет признан успехом.
Распределение финансирования. Отдельной целью выделено формирование новых источников финансирования для профессионального и детско-юношеского и модернизация распределения средств. Клубы получат возможность дополнительно получать средства от национальных программ, целевые отчисления от букмекеров, инвестиции.
«Раньше лига фактически была просто оператором проведения чемпионата — без реальных и объемных ресурсов на программы развития. Теперь у нас сформирован инвестиционный фонд лиги на реализацию положений стратегии, одобренный клубами — он составляет 500 миллионов рублей на текущий сезон», — слова президента РПЛ.
Создание Клубного офиса РПЛ. Для роста доходов в рамках организации РПЛ создан бизнес-клуб, который постепенно превращается в Клубный офис — специалисты из лучших команд делятся опытом с теми клубами, которым пока не хватает компетенций и подходов.
Именно клубный офис будет заниматься мониторингом KPI по обновленной системе распределения средств.
Цель — 18 тысяч зрителей на стадионе
Второй пункт программы — «Аудитория». Лига планирует наращивать количество зрителей и болельщиков как на стадионах, так и у телевизоров, в социальных сетях, в интернете.
«Все знают легендарный баннер итальянских болельщиков No Pirlo — No Party. Я бы переформулировал: нет болельщиков — нет футбола! В центре успеха любого спортивного проекта — аудитория. Все наши усилия — для нее. Вокруг нее строится коммуникационная, коммерческая и маркетинговая политика», — заявил Алаев.
Цель — 18 тысяч зрителей на стадионе. Это цифра средней посещаемости матча РПЛ к 2030 году. Сейчас, если верить той же презентации, на стадионы в среднем приходит 14 тысяч болельщиков. Для реализации планируют целый комплекс мероприятий — в том числе исследование аудитории, создание системы лояльности и «экосистемы РПЛ в городах присутствия клубов».
Расширение аудитории у экранов. Работать будут и с показом РПЛ на каналах «Матч ТВ» (об этом будет подробнее в следующем пункте). Лига хочет работать с образом футболистов и даже заявляет создание документальных фильмов, а также собственных и партнерских шоу. РПЛ планирует создание собственных событий за пределами турнира.
«Наша задача — расширение и объединение аудитории, трансформация РПЛ из просто главного футбольного соревнования в премиальный спортивно-развлекательный бренд, интересный широкой аудитории», — считает Алаев.
РПЛ будет «здоровым брендом». Это снова разговор про имидж и образ в глазах общественности — теперь уже на уровне игроков, менеджеров и так далее. Теперь из игроков, тренеров будут делать звезд с позитивным образом.
«Каждый член лиги — а это не только клубы в целом, а лично каждый игрок, каждый тренер, каждый менеджер — все должны понимать, что конкретно его действия влияют на восприятие РПЛ и даже футбола как индустрии в глазах аудитории. Поэтому каждый должен разделять наши этические стандарты и ценности, каждый должен следить за высказываниями и действиями», — на этом настаивает президент РПЛ.
Пять миллионов у экранов в России и выход на рынки дальнего зарубежья
Третье направление — «Доходы». Тут можно выделить два подпункта: телеправа и новые источники финансирования.
За пять лет стоимость телеправ должна вырасти — вслед за аудиторией. В «Доходах» отдельно оговаривается взаимодействие с главным вещателем (то есть с «Матч ТВ») и рост аудитории, повышение телеправ в цене.
Алаев отмечает: «Наш с клубами ориентир: средний охват бесплатных трансляций “Матч ТВ” — пять миллионов зрителей (сейчас — три миллиона человек). А также миллион платных подписчиков “Матч Премьера”, то есть рост показателя в два раза».
Реализация медиаправ на РПЛ за рубежом. Лига хочет провести исследование рынка медиаправ на «перспективных территориях» — планируется системная работа по проникновению на рынки международных футбольных трансляций.
«Мы ищем новые возможности реализации медиаправ на рынках, где РПЛ традиционно популярна (Казахстан и другие страны ближнего зарубежья) и потенциально может расти. Например, Бразилия, откуда у нас много звезд».
Появление других источников финансирования. Только телеправами никто не планирует ограничиваться. В «Стратегии-2030» написано про работу с букмекерскими компаниями и утверждение спонсорской архитектуры нового цикла. Упоминается и попытка зайти на рынок видеоигр, коллекционных и детских товаров.
«Мы должны искать и новые способы монетизации. Среди вариантов, которые мы планируем прорабатывать: дополнительные события и турниры, не связанные напрямую с нашим чемпионатом; создание нового медиаконтента; интеграция единого — но не единственного! — билетного оператора с большим спектром технологических и маркетинговых возможностей», — пояснил Алаев.
Цель — 20% роста коммерческих доходов. Александр Алаев отчитался о том, что доходы лиги растут.
«Наша цель, определенная совместно с клубами — минимум 20% роста коммерческих доходов и в новом цикле, и в следующем — к 2030 году, — таким видят будущее президент РПЛ. — В действующем контрактном цикле РПЛ распределяет между клубами почти в 5 раз больше денег, чем в прошлом. Это значимый успех администрации лиги и клубов. Держать такие темпы прироста постоянно невозможно, но лига нацелена на дальнейшее увеличение доходов».
Архив РПЛ с видео и статистикой и улучшение ВАР
В последнем направлении — «Технологиях» — оговариваются работы со многими уже упомянутым моментам (например, трансляции и судейство), но уже с точки зрения внедрения новейших технических достижений.
«Мы живем в эпоху новых технологий, и лига должна соответствовать вызовам времени по всем направлениям своей деятельности. Каждое соприкосновение с технологиями РПЛ должно быть быстрым, удобным и понятным», — заявил Алаев.
Создание архива РПЛ с видео, статистикой и аналитикой. Лига хочет создать собственный сервис, в котором соберет и систематизирует видео с матчей, статистические данные, документы и аналитические отчеты. Все это будет частью большого единого цифрового пространства РПЛ.
В рамках «Стратегии-2030» обещают внедрить CRM — софт, который поможет РПЛ автоматизировать взаимодействие с клиентами и лучше узнать аудиторию.
Судейство станет лучше благодаря развитию ВАР. Тут все просто: РПЛ и РФС совместно разрабатывают программу развития системы ВАР в российском футболе.
Помимо всего этого РПЛ займется сопродюссированием матчевого контента, который выходит на «Матч ТВ».
Александр Алаев особенно гордится, что если раньше для создания стратегии разивития привлекали внешние компании, то теперь проект разработали лига и специалисты из клубов — то есть те, кто займется реализацией и получит от этого выгоду. Так что теперь воплощение стратегии-2030 по словам президента РПЛ — взаимная ответственность.