ЦСКА готов помочь «Спартаку» после попадания «Лукойла» под санкции: «На поле — соперники, в кабинетах — единомышленники»

— Конечно. Безусловно, мы готовы. Если в такой сложной ситуации мы не будем объединяться… Мне очень нравится фраза, которую я часто напоминаю коллегам: на поле наши команды — соперники, но в кабинетах, в хорошем смысле этого слова, мы должны быть единомышленниками и пытаться особенно в условиях жестких ограничений, санкций, несмотря ни на что, друг другу помогать, идти вперед и дарить людям эмоции, желательно положительные. Поэтому да, конечно, мы готовы.