Бывший тренер сборной Португалии Бенту отказался возглавить «Спартак»

По нашей информации, сторона специалиста ответила, что на данный момент он не рассматривает вариант работы в России.
56-летний Бенту ранее работал в «Спортинге» (Португалия), сборной Португалии, «Крузейро» (Бразилия), «Олимпиакосе» (Греция), «Чунцин Лифань» (Китай), сборной Южной Кореи и в сборной ОАЭ, которую покинул в марте 2025 года.
«Спартак» после 14 туров занимает шестое место в турнирной таблице с 22 очками, уступая лидирующему «Краснодару» десять баллов.
В следующем туре команда Деяна Станковича на выезде сыграет с «Ахматом». Матч состоится 9 ноября и начнётся в 17:30 по московскому времени.