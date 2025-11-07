Разозленный «Зенит» идет за первым местом, Черчесов встретится со «Спартаком». За чем следить в 15-м туре

«Крылья Советов» — «Зенит»: мотивация по-питерски
Почти два месяца «Крылья» не могут одержать победу в РПЛ, в последних шести турах — пять поражений. Самарцы откровенно «плывут», и фиаско с махачкалинским «Динамо» на прошлой неделе лишь подчеркивает степень серьезности проблем. Уже ходят слухи о возможной отставке Магомеда Адиева, но губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев со всеми вопросами о смене главного тренера перенаправляет к руководству клуба.
Ситуация становится критической, «крылышки» уже в зоне стыковых матчей, и абсолютно непонятно, за счет чего можно исправить положение. Внутреннего ресурса у команды явно не хватает, а контратакующая стратегия не работает из-за капитальных проблем в обороне (по пропущенным голам и допущенным моментам самарцы — худшие в лиге после «Сочи»).
Потому вряд ли «Зенит» испытает серьезные трудности. Питерцы сейчас особенно заряжены — обидное поражение от «Динамо» и шанс выйти на первую строчку должны максимально раззадорить, даже разозлить команду Семака. Тем более набрал фантастическую форму Педро, новый центр притяжения атак сине-бело-голубых. С «Крыльями» у него точно будет простор, чтобы показать себя.
«Ахмат» — «Спартак»: Черчесов против бывших
Черчесов против «Спартака» — согласитесь, уже интригует. Станиславу Саламовичу в последние годы не раз прочили возвращение в клуб, но пока этого не случилось, и каждый идет своей дорогой. Бывший тренер сборной России очень здорово начал в «Ахмате», но стартовый эффект быстро улетучился. Грозненцы неплохо атакуют и достаточно забивают, а вот в защите явно недостает парочки более классных игроков. 10 пропущенных мячей за последние четыре тура — это много, причем в каждой из игр «Ахмат» пропускал минимум два.
Но для «Спартака» это точно не гарантия успеха. Во-первых, москвичи ненамного лучше играют в обороне — Джику и Ву на роль лидеров не тянут, Литвинов не впечатляет, Бабич травмирован. Так что дисбаланс в системе Станковича можно объяснить. С другой стороны, не очень заметно, чтобы тренер прилагал достаточно усилий для выхода из неприятного положения. «Спартак» продолжает регулярно терять очки, не прогрессирует в игровом плане и вряд ли в этом сезоне будет рассчитывать на что-то серьезное. Пока задача Деяна — продержаться хотя бы до зимней паузы.
«Локомотив» — «Оренбург»: шанс вернуть позиции
«Локо» в прошлом туре потерпел первое поражение в сезоне, но критику за это вряд ли заслуживает. Железнодорожники на равных играли с «Зенитом» и уступили скорее на заключительном отрезке, когда питерцы сумели реализовать преимущество в качестве скамейки. До этого была ничья с «Акроном», когда красно-зеленые тоже в целом смотрелись неплохо, но слабо сыграли в первом тайме. Теперь «Локомотив» уже не первый, а пятый. Правда, отрыв от первого места — всего пять очков, так что нужно просто набирать очки.
Сейчас это сделать особенно важно, так как в 16-м туре предстоит сыграть с чемпионом «Краснодаром». «Оренбург» же — соперник, который дома «Локо» обыгрывать обязан. Порой команда Галактионова испытывает проблемы с оппонентами, которые используют максимально низкий блок, но оренбуржцы под руководством нового тренера Ильдара Ахметзянова стали чуть более активно играть в атаку. Так что зевать защитникам железнодорожников точно не стоит.
«Динамо» — «Акрон»: эмоциональный заряд после статусной победы
Ну что, «Динамо», может, уже пора по-настоящему прибавлять? Победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге, пусть и в рамках Кубка, — достижение серьезное. В чем-то даже обязывающее. Не просто так Валерий Карпин после той встречи поблагодарил болельщиков и попросил дать больше поддержки в матче с «Акроном». Команде она особенно нужна, так как в РПЛ «Динамо» не побеждает уже четыре матча кряду.
А вот «Акрон» в четырех последних встречах, наоборот, не проигрывает. В том числе остановлены «Зенит» и «Локомотив», так что недооценивать соперника бело-голубым точно нельзя. Команда Заура Тедеева очень неплохо умеет быстро переходить в атаку, и это может стать особенной проблемой для «Динамо», которое играет с высокой линией и при этом постоянно допускает провалы у своих ворот.
Зато раскочегаривается Тюкавин, и, понятное дело, на его качества — особая ставка. Константин оформил «гол плюс пас» с «Зенитом», забитый мяч получился особенно классным. Сам нападающий говорит, что это еще не лучшая его форма, в этом году к ней прийти будет сложно. Но приятно видеть, как один из лучших форвардов страны набирает кондиции.
«Динамо» Мх — ЦСКА: армейцы сдали?
Интересный сюжет нам подкинул календарь: 5 ноября махачкалинское «Динамо» и ЦСКА встретились в Каспийске в рамках четвертьфинала Кубка, а 8 ноября сыграют тут же уже в чемпионате России. Велик соблазн начать проводить параллели с кубковой встречей, в которой команда Хасанби Биджиева победила 1:0 благодаря голу с пенальти, но что-то подсказывает: в выходные игра будет совсем другой.
В первую очередь потому, что должны будут сыграть все сильнейшие. В неоптимальном составе ЦСКА в середине недели смотрелся откровенно слабо, очевидно, команда очень зависит от свежести Кисляка, Глебова и Облякова. В последние недели армейцы хоть и набирают очки, но производят уже не такое яркое впечатление, как на старте сезона. Благо сейчас календарь позволяет пореже встречаться с топ-соперниками, а значит, ЦСКА нужно продолжать планомерно реализовывать свое преимущество в классе. Ну, а до первого места рукой подать, тем более лидер в предстоящем туре вполне может допустить осечку.
«Балтика» — «Краснодар»: снова без Кордобы
Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в октябре, и это абсолютно заслуженно. После поражения от «Зенита» и нулей с «Ростовом» «Краснодар» одержал пять побед подряд, в которых пропустил всего дважды (в том числе сделал серьезную заявку на выход в полуфинал Кубка, обыграв 3:1 «Оренбург»). Ложка дегтя в бочке меда — удаления Джона Кордобы и Дугласа Аугусто, а также «лишние» карточки Диего Косты и Кривцова в матче со «Спартаком», так что придется вносить коррективы в состав.
В Калининграде просто не бывает никому. «Балтика» в позапрошлом туре внезапно поделила очки с «Пари НН», но затем уверенно разобралась с «Ахматом», поэтому очевидно: Талалаев продолжает контролировать все процессы в команде. Но в матче с «Краснодаром» «Балтика» все равно будет явным андердогом — особенно после потери ключевого центрального полузащитника Максима Петрова. В любом случае это встреча, где легко может случиться сенсация. «Краснодару» придется сражаться, чтобы удержать первую строчку.