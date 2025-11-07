Разозленный «Зенит» идет за первым местом, Черчесов встретится со «Спартаком». За чем следить в 15-м туре

«Локо» в прошлом туре потерпел первое поражение в сезоне, но критику за это вряд ли заслуживает. Железнодорожники на равных играли с «Зенитом» и уступили скорее на заключительном отрезке, когда питерцы сумели реализовать преимущество в качестве скамейки. До этого была ничья с «Акроном», когда красно-зеленые тоже в целом смотрелись неплохо, но слабо сыграли в первом тайме. Теперь «Локомотив» уже не первый, а пятый. Правда, отрыв от первого места — всего пять очков, так что нужно просто набирать очки.