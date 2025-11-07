Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять

Но результаты уже не важны. Речь явно была заготовлена на любой исход. «Сегодня обойдемся без вопросов. Я очень устал от происходящего. От того, что говорят вокруг обо мне. Я очень хочу домой к своей жене и дочке. Это сильно влияет на всех, кто работает в клубе, кто играет в команде. Ребята этого не заслуживают. Того негатива, который творится вокруг нас. Я готов к любому решению. Я тут, в Москве. Случится это завтра или послезавтра — решение за клубом», — слова Станковича на пресс-конференции.