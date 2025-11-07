Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять

Кажется, история с уходом Деяна Станковича из «Спартака» дошла до точки кипения. Абсурдности происходящему добавляет то, что взрыв случился после убедительной кубковой победы над «Локомотивом» — 3:1.
Но результаты уже не важны. Речь явно была заготовлена на любой исход. «Сегодня обойдемся без вопросов. Я очень устал от происходящего. От того, что говорят вокруг обо мне. Я очень хочу домой к своей жене и дочке. Это сильно влияет на всех, кто работает в клубе, кто играет в команде. Ребята этого не заслуживают. Того негатива, который творится вокруг нас. Я готов к любому решению. Я тут, в Москве. Случится это завтра или послезавтра — решение за клубом», — слова Станковича на пресс-конференции.
Это уже выброшенное полотенце. Практически знаменитое «я устал, я ухожу» с одним существенным отличием. Деян не уходит сам, этого не будет ни в коем случае — без неустойки серб не уедет. Но он сделал все, чтобы компенсацию за разрыв контракта получить уже «завтра или послезавтра».
Станкович ударил сразу по двум направлениям:
1) Я сам не хочу тут больше быть, мне пора к жене и дочке.
2) Вам тоже будет хуже, если оставите меня, весь негатив бьет по команде.
Как с таким тренером продолжать сотрудничество?
Очень, конечно, удобно: весной подписываешь новый контракт, осенью заявляешь, что устал, и забираешь огромную неустойку. Спасибо добрым русским.
Вот только выставлять Станковича крайним не получается. По крайней мере, единственным и главным. Это ведь не Деян уже с сентября безуспешно ищет себе замену. Что Луис Гарсия — основной кандидат на пост главного в «Спартаке», написали еще 7 октября. Весь этот месяц Станкович в роли хромой утки. Вся команда знает, что на сербе поставлен крест. Какое может быть нормальное взаимодействие?
Главный вопрос здесь к спортивному директору Франсису Кахигао, который до сих пор не смог найти никого лучше совершенно невзрачного по достижениям Гарсии. Неудивительно, что руководители такую спорную кандидатуру согласовывать не хотят. Странно, что Кахигао вообще хотел кого-то убедить испанцем без серьезных успехов в досье, тратил на него время.
И фактически довел ситуацию до абсурда. Станкович устал быть в унизительной роли тренера, которого держат на посту исключительно из-за нерадивости спортивного директора, неспособного найти замену. Серба можно понять.