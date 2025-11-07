Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
0
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
3
:
Генк
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
4
:
Янг Бойз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
2
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
6
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
1
:
Риека
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2

Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять

Ситуация с главным тренером красно-белых дошла до абсурда.

Источник: Спорт-Экспресс

Кажется, история с уходом Деяна Станковича из «Спартака» дошла до точки кипения. Абсурдности происходящему добавляет то, что взрыв случился после убедительной кубковой победы над «Локомотивом» — 3:1.

Но результаты уже не важны. Речь явно была заготовлена на любой исход. «Сегодня обойдемся без вопросов. Я очень устал от происходящего. От того, что говорят вокруг обо мне. Я очень хочу домой к своей жене и дочке. Это сильно влияет на всех, кто работает в клубе, кто играет в команде. Ребята этого не заслуживают. Того негатива, который творится вокруг нас. Я готов к любому решению. Я тут, в Москве. Случится это завтра или послезавтра — решение за клубом», — слова Станковича на пресс-конференции.

Это уже выброшенное полотенце. Практически знаменитое «я устал, я ухожу» с одним существенным отличием. Деян не уходит сам, этого не будет ни в коем случае — без неустойки серб не уедет. Но он сделал все, чтобы компенсацию за разрыв контракта получить уже «завтра или послезавтра».

Станкович ударил сразу по двум направлениям:

1) Я сам не хочу тут больше быть, мне пора к жене и дочке.

2) Вам тоже будет хуже, если оставите меня, весь негатив бьет по команде.

Как с таким тренером продолжать сотрудничество?

Очень, конечно, удобно: весной подписываешь новый контракт, осенью заявляешь, что устал, и забираешь огромную неустойку. Спасибо добрым русским.

Вот только выставлять Станковича крайним не получается. По крайней мере, единственным и главным. Это ведь не Деян уже с сентября безуспешно ищет себе замену. Что Луис Гарсия — основной кандидат на пост главного в «Спартаке», написали еще 7 октября. Весь этот месяц Станкович в роли хромой утки. Вся команда знает, что на сербе поставлен крест. Какое может быть нормальное взаимодействие?

Главный вопрос здесь к спортивному директору Франсису Кахигао, который до сих пор не смог найти никого лучше совершенно невзрачного по достижениям Гарсии. Неудивительно, что руководители такую спорную кандидатуру согласовывать не хотят. Странно, что Кахигао вообще хотел кого-то убедить испанцем без серьезных успехов в досье, тратил на него время.

И фактически довел ситуацию до абсурда. Станкович устал быть в унизительной роли тренера, которого держат на посту исключительно из-за нерадивости спортивного директора, неспособного найти замену. Серба можно понять.