Карасев назначен главным арбитром матча «Крылья» — «Зенит» в 15-м туре РПЛ, Чистяков судит игру «Ахмата» со «Спартаком»

Матчи пройдут 8 и 9 ноября.
8 ноября (суббота).
«Динамо» Москва — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников.
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Виктор Кулагин.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Кирилл Левников.
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Резников.
«Пари НН» — «Рубин»: судья — Антон Фролов.
Помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Гвардис.
«Сочи» — «Ростов»: судья — Ранэль Зияков.
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.
9 ноября (воскресенье).
«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев.
Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.
«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок.
Помощники судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Иван Сараев; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Владимир Казьменко.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Артём Чистяков.
Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Балтика» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой.
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Французов.