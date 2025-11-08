В РФС захотели добиться мирового запрета на футбольную деятельность для Садыгова

«Будем ставить вопрос о распространении решения на территорию всего мира через решение ФИФА», — отметил Митрофанов в беседе с «Матч ТВ».
Ранее в этот же день глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил, что РФС пожизненно отстранил бывшего инвестора «Химок» от футбольной деятельности. Григорьянц отметил, что Садыгов может обжаловать данное решение в апелляционном комитете.
В пресс-службе ФК «Химки» 18 июня сообщили, что клуб приостановил свою деятельность. Также в заявлении выражена благодарность игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнерам футбольного клуба.
Генеральный секретарь РФС 30 мая рассказал, что РФС не выдал лицензию «Химкам» для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26 из-за просроченной кредиторской задолженности и отсутствия гарантий регулярного финансирования.