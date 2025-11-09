Дзюба прокомментировал попытку похищения футболиста сборной России Мостового

Он назвал произошедшее странной историей. «Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого», — добавил футболист с улыбкой.
Ранее о попытке похищения Мостового высказался защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев. «По всей стране на каждом углу камеры, и вы так делаете. Для меня это унизительно», — заявил футболист.
23 октября молодые люди пытались похитить футболиста около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен смог вырваться, ему помог друг-хоккеист. Позже злоумышленники были задержаны.
