«Рубин» пригласил на просмотр защитника «Арсенала» из Высшей лиги Беларуси

В сезоне-2025 защитник «Арсенала» провёл семь матчей в элитном дивизионе чемпионата Беларуси, где не отметился какими-либо результативными действиями. Контракт Орешкевича с командой из Минской области рассчитан до конца декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 тысяч евро.