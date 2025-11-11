Ричмонд
«Рубин» пригласил на просмотр защитника «Арсенала» из Высшей лиги Беларуси

Как сообщила пресс-служба клуба Высшей лиги Беларуси по футболу «Арсенал» из Дзержинска, левый защитник «канониров» Иван Орешкевич приглашён на просмотр в команду Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Рубин».

Источник: ПФК «Арсенал» Дзержинск

По имеющимся данным, 20-летний Орешкевич пробудет в расположении «камней» до 19 ноября, то есть на протяжении паузы на игры международных сборных.

В сезоне-2025 защитник «Арсенала» провёл семь матчей в элитном дивизионе чемпионата Беларуси, где не отметился какими-либо результативными действиями. Контракт Орешкевича с командой из Минской области рассчитан до конца декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 тысяч евро.

После пятнадцати сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Рубин» под руководством Рашида Рахимова набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.