«Рубин» пригласил на просмотр защитника «Арсенала» из Высшей лиги Беларуси

По имеющимся данным, 20-летний Орешкевич пробудет в расположении «камней» до 19 ноября, то есть на протяжении паузы на игры международных сборных.
В сезоне-2025 защитник «Арсенала» провёл семь матчей в элитном дивизионе чемпионата Беларуси, где не отметился какими-либо результативными действиями. Контракт Орешкевича с командой из Минской области рассчитан до конца декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 тысяч евро.
После пятнадцати сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Рубин» под руководством Рашида Рахимова набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.