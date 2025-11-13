Журналист из Сербии рассказал, как в стране отреагировали на увольнение Станковича

«В Сербии отставка Станковича не вызвала такого бурного ажиотажа, как в России, потому что уже где-то на протяжении месяца из России появлялись новости о возможном увольнении Деяна. Мы пристально следим за тем, что происходит в чемпионате России, потому что там играет много сербских футболистов, работают сербские специалисты. Но скажу честно, в Сербии не ожидали отставки Станковича прямо сейчас, в такой момент. Но думаю, что все чувствовали давление, которое на него оказывалось», — рассказал Станкович.