Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
37.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.45
П2
1.38
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Журналист из Сербии рассказал, как в стране отреагировали на увольнение Станковича

Журналист сербского издания Mozzart Sport Деян Станкович в комментарии для Legalbet поделился реакцией в стране на увольнение своего полного тезки с поста главного тренера московского «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

«В Сербии отставка Станковича не вызвала такого бурного ажиотажа, как в России, потому что уже где-то на протяжении месяца из России появлялись новости о возможном увольнении Деяна. Мы пристально следим за тем, что происходит в чемпионате России, потому что там играет много сербских футболистов, работают сербские специалисты. Но скажу честно, в Сербии не ожидали отставки Станковича прямо сейчас, в такой момент. Но думаю, что все чувствовали давление, которое на него оказывалось», — рассказал Станкович.

Журналист подчеркнул, что отсутствие бурной реакции связано с тем, что сам факт предстоящего ухода Станковича с поста главного тренера красно-белых ни у кого уже давно не вызывал сомнений.

«Спартак» занимает после первого круга Российской премьер-лиги шестое место, на восемь очков отставая от занимающих первую и вторую позиции «Краснодара» и ЦСКА. Станкович был уволен после четырех побед в пяти последних матчах чемпионата и Кубка. При этом до зимнего перерыва команде предстоит провести еще четыре встречи.