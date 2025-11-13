Ричмонд
Алеррандро номинировали на премию Пушкаша

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Бразильский футболист московского ЦСКА Алеррандро вошел в число претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол сезона, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Алеррандро, выступая в составе бразильского клуба «Витория», 19 августа 2024 года в матче против «Крузейро» в чемпионате Бразилии забил ударом в падении через себя после рикошета от защитника соперников. В феврале 2025 года бразилец стал футболистом ЦСКА и с тех пор забил два гола в 25 матчах за московский клуб.

Всего номинированы 11 футболистов, в число которых вошел английский полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, забивший мадридскому «Реалу» со штрафного в матче Лиги чемпионов в апреле, и испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, который отличился в матче чемпионата Испании против «Эспаньола» в мае 2025 года, забив обводящим ударом из-за пределов штрафной площади в дальний угол.

Лучший гол определят совместно жюри из «легенд ФИФА» и болельщики путем голосования на сайте ФИФА, которое завершится 3 декабря.