Алеррандро номинировали на премию Пушкаша

Алеррандро, выступая в составе бразильского клуба «Витория», 19 августа 2024 года в матче против «Крузейро» в чемпионате Бразилии забил ударом в падении через себя после рикошета от защитника соперников. В феврале 2025 года бразилец стал футболистом ЦСКА и с тех пор забил два гола в 25 матчах за московский клуб.