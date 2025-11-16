Губерниев о Челестини: есть иностранцы, четко знающие маневр, а есть Станкович

— Есть иностранцы, которые выглядят очень свободно и чётко знают, как солдат, свой манёвр. А есть пример Станковича, который начал входить как штопор в пробку и выйти оттуда не смог. Вопрос квалификации, нервной системы, кругозора, методического оснащения того, к кому он прислушивается. Есть люди, которые кроме себя никого не слышат. Многие спартаковские тренеры не знали футболистов, не знали их потенциал. Один работает с широко открытыми глазами, а другой — с закрытыми, — сказал Губерниев.