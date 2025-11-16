Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Челябинск
2
:
КАМАЗ
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.95
П2
8.25
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Уфа
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
4.13
X
1.82
П2
3.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.29
П2
4.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
50.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.18
П2
4.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Франция
Все коэффициенты
П1
29.00
X
10.50
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Украина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.70
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Албания
:
Англия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.05
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Сербия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.63
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
6.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.72
П2
3.41
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Губерниев о Челестини: есть иностранцы, четко знающие маневр, а есть Станкович

Спортивный комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев в разговоре с Metaratings.ru высказался о результатах ЦСКА под руководством Фабио Челестини и сравнил их с результатами «Динамо» при Валерии Карпине.

Источник: РИА "Новости"

— Челестини пока выглядит сильнее Карпина. Абсолютно верно, что Челестини дали игроков и сказали: «Будешь с ними работать», а Карпин долго всё под себя подбирал.

— В чём секрет успеха Челестини?

— Есть иностранцы, которые выглядят очень свободно и чётко знают, как солдат, свой манёвр. А есть пример Станковича, который начал входить как штопор в пробку и выйти оттуда не смог. Вопрос квалификации, нервной системы, кругозора, методического оснащения того, к кому он прислушивается. Есть люди, которые кроме себя никого не слышат. Многие спартаковские тренеры не знали футболистов, не знали их потенциал. Один работает с широко открытыми глазами, а другой — с закрытыми, — сказал Губерниев.

После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 17 очками, находясь в трёх баллах от зоны стыковых матчей. ЦСКА идёт на второй позиции с 33 баллами.

