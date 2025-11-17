Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
0
:
Родина
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
14.00
П2
1.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Северная Ирландия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.62
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Германия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.45
П2
12.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Мальта
:
Польша
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.72
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Нидерланды
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Черногория
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
6.89
X
4.73
П2
1.47

Футбольное и хоккейное «Динамо» лишились главных тренеров в один день

Валерий Карпин ушел из футбольного клуба «Динамо», Алексей Кудашов покинул хоккейную команду бело-голубых.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Футбольный и хоккейный клубы «Динамо» из Москвы в один день лишились главных тренеров. Футбольную команду покинул Валерий Карпин, а хоккейную — Алексей Кудашов.

Карпин заявил, что его решение связано с намерением сконцентрироваться на работе в сборной России, которую он возглавляет с 2021 года. «Динамо» он возглавлял с лета 2025 года.

Столичная команда после 15 туров набрала 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые не могут победить в чемпионате пять матчей подряд (две ничьих, три поражения).

Соглашение с Кудашовым было расторгнуто в понедельник по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера хоккейного «Динамо» назначен Вячеслав Козлов. Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. Под его руководством динамовцы в 2024 году завоевали второй в истории клуба Кубок континента, а годом спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф. «Динамо» с 33 очками после 26 игр занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше