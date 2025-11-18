Ричмонд
От низов РПЛ до финалиста Лиги чемпионов. Кто станет тренером «Динамо» после Карпина?

17 ноября главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин объявил об уходе из клуба, обосновав это желанием сосредоточиться на сборной России. Пока он наводит порядок в национальной команде, бело-голубые активно ищут нового лидера команды. Рассказываем, каких кандидатов рассматривают на роль главного тренера «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Станислав Черчесов

Еще до отставки Карпина СМИ писали, что «Динамо» рассматривает Станислава Саламовича в качестве замены на тренерском мостике. Сообщалось, что клуб уже рассматривал его кандидатуру летом, но сейчас ситуация сложнее — у Черчесова контракт с грозненским «Ахматом».

У него особые отношения с Карпиным. В 2008 году Валерий Георгиевич, будучи генеральным директором «Спартака», уволил Станислава Саламовича после ряда конфликтов с игроками. Кроме того, будущий тренер сборной России, варшавской «Легии» и венгерского «Ференцвароша» уже возглавлял московское «Динамо» в сезоне-2014/2015. Тогда он проводил переговоры о возвращении в «Спартак» после увольнения Карпина красно-белыми, но они отказались от его услуг.

Сергей Игнашевич

Еще один вариант на замену Карпину — легенда братского «Динамо» клуба ЦСКА. С «армейцами» он пять раз брал чемпионство и был важным игроком в историческом походе за Кубком УЕФА в 2005 году. Но в тренерстве Игнашевич зарекомендовать себя на высоком уровне еще не успел.

При этом он вернул «Балтику» в РПЛ, показывая с ней яркий футбол. В своем первом сезоне в высшей лиге он даже смог вывести команду в финал Кубка России в 2024 году, но потерпел поражение от «Зенита» (1:2), не смог сохранить прописку в Премьер-лиге и покинул клуб в конце сезона. После ухода из «Балтики» в июне прошлого года он так и не смог найти себе тренерскую работу, что не может не настораживать болельщиков «Динамо».

Владимир Федотов

В этом тренере некоторые медиа видят главного российского кандидата для московского клуба. Федотов сейчас без работы, хотя показывал себя в прошлых клубах очень уверенно — причем на высоком уровне.

Сначала он вывел в высшую лигу «Оренбург», а потом возглавил «Сочи», с которым завоевал серебряные медали РПЛ в сезоне-2021/2022, обыграв в последнем матче сезона «Динамо» с разгромным счетом 1:5. Летом того же года он перешел в ЦСКА. Там он добился еще большего успеха — не только достиг второго места по итогам сезона, но и завоевал с «армейцами» Кубок России. Правда, с окончания сезона-2023/2024 тренер так и не устроился в другой клуб и почти не показывается на экранах в роли эксперта.

Нури Шахин

Как сообщают СМИ, основной креатурой спортивного директора бело-голубых Желько Бувача является Нури Шахин — воспитанник и легенда дортмундской «Боруссии». Его рассматривали на роль главного тренера еще летом и сейчас вновь обратились к этой кандидатуре — Бувач был хорошо знаком со специалистом, когда тот еще был игроком в немецком клубе.

Шахин сначала возглавлял «Антальяспор», а потом стал ассистентом Эдина Терзича в «Боруссии». Нури принимал участие в выходе клуба в финал Лиги чемпионов в 2024 году — команда проиграла в главном мачте мадридскому «Реалу» (0:2). Летом того же года Терзича уволили, после чего Шахин возглавил «шмелей». В этой роли он продержался всего полгода и сейчас тренирует «Истанбул Башакшехир», занимая 12-е место в турецкой Суперлиге.

Сандро Шварц

Все новое — это хорошо забытое старое. Возможно, так же считают и в руководстве «Динамо», ведь в клубе рассматривается возвращение немецкого специалиста. Он завершил сезон с «Нью-Йорк Ред Буллс», и клуб объявил, что тренер больше не будет работать с командой.

Перед тем как оказаться в московском клубе, Шварц долго работал в Германии. Он поступательно шел из низших дивизионов, заслужив место в «Майнц 05», выступающем в Бундеслиге. После двух лет в клубе Сандро оказался в «Динамо», где полюбился болельщикам. Собранная им команда показывала яркий атакующий футбол, хотя заняла сначала лишь пятое место. В первой половине сезона-2021/2022 команда шла в лидерах чемпионата, но потом оступалась раз за разом. При этом «Динамо» было в финале Кубка России впервые за долгие годы, где проиграло «Спартаку» (2:1), и завоевало бронзовые медали чемпионата.

Ролан Гусев

После отставки Карпина тренер временно возглавляет «Динамо». Судя по сообщениям СМИ, его кандидатуру всерьез рассматривают для полноценной работы. Гусев не посторонний для клуба человек — ему можно дать шанс.

Ролан — воспитанник «Динамо», хотя и стал особенно популярным, играя за ЦСКА. Гусев с 2023 года в тренерском штате бело-голубых и уже выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Марцела Лички весной 2025-го. Под его руководством команда провела четыре матча: три выиграла, а последний — с «Краснодаром» — разгромно проиграла, закончив сезон на пятом месте.

Даниил Хмелевской

