От низов РПЛ до финалиста Лиги чемпионов. Кто станет тренером «Динамо» после Карпина?

Станислав Черчесов
Еще до отставки Карпина СМИ писали, что «Динамо» рассматривает Станислава Саламовича в качестве замены на тренерском мостике. Сообщалось, что клуб уже рассматривал его кандидатуру летом, но сейчас ситуация сложнее — у Черчесова контракт с грозненским «Ахматом».
У него особые отношения с Карпиным. В 2008 году Валерий Георгиевич, будучи генеральным директором «Спартака», уволил Станислава Саламовича после ряда конфликтов с игроками. Кроме того, будущий тренер сборной России, варшавской «Легии» и венгерского «Ференцвароша» уже возглавлял московское «Динамо» в сезоне-2014/2015. Тогда он проводил переговоры о возвращении в «Спартак» после увольнения Карпина красно-белыми, но они отказались от его услуг.
Сергей Игнашевич
Еще один вариант на замену Карпину — легенда братского «Динамо» клуба ЦСКА. С «армейцами» он пять раз брал чемпионство и был важным игроком в историческом походе за Кубком УЕФА в 2005 году. Но в тренерстве Игнашевич зарекомендовать себя на высоком уровне еще не успел.
При этом он вернул «Балтику» в РПЛ, показывая с ней яркий футбол. В своем первом сезоне в высшей лиге он даже смог вывести команду в финал Кубка России в 2024 году, но потерпел поражение от «Зенита» (1:2), не смог сохранить прописку в Премьер-лиге и покинул клуб в конце сезона. После ухода из «Балтики» в июне прошлого года он так и не смог найти себе тренерскую работу, что не может не настораживать болельщиков «Динамо».
Владимир Федотов
В этом тренере некоторые медиа видят главного российского кандидата для московского клуба. Федотов сейчас без работы, хотя показывал себя в прошлых клубах очень уверенно — причем на высоком уровне.
Сначала он вывел в высшую лигу «Оренбург», а потом возглавил «Сочи», с которым завоевал серебряные медали РПЛ в сезоне-2021/2022, обыграв в последнем матче сезона «Динамо» с разгромным счетом 1:5. Летом того же года он перешел в ЦСКА. Там он добился еще большего успеха — не только достиг второго места по итогам сезона, но и завоевал с «армейцами» Кубок России. Правда, с окончания сезона-2023/2024 тренер так и не устроился в другой клуб и почти не показывается на экранах в роли эксперта.
Нури Шахин
Как сообщают СМИ, основной креатурой спортивного директора бело-голубых Желько Бувача является Нури Шахин — воспитанник и легенда дортмундской «Боруссии». Его рассматривали на роль главного тренера еще летом и сейчас вновь обратились к этой кандидатуре — Бувач был хорошо знаком со специалистом, когда тот еще был игроком в немецком клубе.
Шахин сначала возглавлял «Антальяспор», а потом стал ассистентом Эдина Терзича в «Боруссии». Нури принимал участие в выходе клуба в финал Лиги чемпионов в 2024 году — команда проиграла в главном мачте мадридскому «Реалу» (0:2). Летом того же года Терзича уволили, после чего Шахин возглавил «шмелей». В этой роли он продержался всего полгода и сейчас тренирует «Истанбул Башакшехир», занимая 12-е место в турецкой Суперлиге.
Сандро Шварц
Все новое — это хорошо забытое старое. Возможно, так же считают и в руководстве «Динамо», ведь в клубе рассматривается возвращение немецкого специалиста. Он завершил сезон с «Нью-Йорк Ред Буллс», и клуб объявил, что тренер больше не будет работать с командой.
Перед тем как оказаться в московском клубе, Шварц долго работал в Германии. Он поступательно шел из низших дивизионов, заслужив место в «Майнц 05», выступающем в Бундеслиге. После двух лет в клубе Сандро оказался в «Динамо», где полюбился болельщикам. Собранная им команда показывала яркий атакующий футбол, хотя заняла сначала лишь пятое место. В первой половине сезона-2021/2022 команда шла в лидерах чемпионата, но потом оступалась раз за разом. При этом «Динамо» было в финале Кубка России впервые за долгие годы, где проиграло «Спартаку» (2:1), и завоевало бронзовые медали чемпионата.
Ролан Гусев
После отставки Карпина тренер временно возглавляет «Динамо». Судя по сообщениям СМИ, его кандидатуру всерьез рассматривают для полноценной работы. Гусев не посторонний для клуба человек — ему можно дать шанс.
Ролан — воспитанник «Динамо», хотя и стал особенно популярным, играя за ЦСКА. Гусев с 2023 года в тренерском штате бело-голубых и уже выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Марцела Лички весной 2025-го. Под его руководством команда провела четыре матча: три выиграла, а последний — с «Краснодаром» — разгромно проиграла, закончив сезон на пятом месте.
Даниил Хмелевской