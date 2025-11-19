Футбольный агент заявил, что Карпин развел «Динамо»

«Я единственный сказал, что Карпин не доработает до зимы. Карпин — большая ошибка “Динамо”, начиная с Глебова было понятна вся ситуация с Карпиным, когда он начал говорить, что он устал стало понятно, куда он придет. Что это развод “Динамо”, — сказал Селюк.
17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.
Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.
В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.
11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов. До конца календарного года красно-белым предстоит сыграть в чемпионате с ЦСКА, «Балтикой» и «Динамо».