Николо Скира: «Спартак» связался с экс-тренером «Аталанты» Юричем

С 10 ноября Юрич пребывает без работы после увольнения из клуба Серии А Италии «Аталанта». Также хорват сотрудничал с «Дженоа», «Вероной», «Торино», «Ромой» и «Саутгемптоном». 14 ноября о варианте продолжения тренерской карьеры Юрича в «Спартаке» в своём Telegram-канале сообщал инсайдер Иван Карпов.