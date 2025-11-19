Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Николо Скира: «Спартак» связался с экс-тренером «Аталанты» Юричем

Спортивный журналист и инсайдер Николо Скира сообщил, что руководство клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» связалось с хорватским тренером Иваном Юричем на предмет работы в столичной команде.

Спортивный журналист и инсайдер Николо Скира сообщил, что руководство клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» связалось с хорватским тренером Иваном Юричем на предмет работы в столичной команде.

При этом источник не отмечает, получил ли 50-летний специалист официальное предложение о работе, или речь идёт лишь о начале подобных переговоров.

С 10 ноября Юрич пребывает без работы после увольнения из клуба Серии А Италии «Аталанта». Также хорват сотрудничал с «Дженоа», «Вероной», «Торино», «Ромой» и «Саутгемптоном». 14 ноября о варианте продолжения тренерской карьеры Юрича в «Спартаке» в своём Telegram-канале сообщал инсайдер Иван Карпов.