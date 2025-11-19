Николо Скира: «Спартак» связался с экс-тренером «Аталанты» Юричем

Спортивный журналист и инсайдер Николо Скира сообщил, что руководство клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» связалось с хорватским тренером Иваном Юричем на предмет работы в столичной команде.
При этом источник не отмечает, получил ли 50-летний специалист официальное предложение о работе, или речь идёт лишь о начале подобных переговоров.
С 10 ноября Юрич пребывает без работы после увольнения из клуба Серии А Италии «Аталанта». Также хорват сотрудничал с «Дженоа», «Вероной», «Торино», «Ромой» и «Саутгемптоном». 14 ноября о варианте продолжения тренерской карьеры Юрича в «Спартаке» в своём Telegram-канале сообщал инсайдер Иван Карпов.