«Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.51
П2
3.28
Футбол. Испания
перерыв
Алавес
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.30
П2
3.40
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
6.00
П2
1.22
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.12
X
2.86
П2
2.78
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.10
П2
2.57
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.12
П2
3.95
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.58
П2
3.06
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.14
П2
4.33
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.74
П2
2.16
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.90
П2
1.95
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.03
П2
4.89
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.66
П2
3.82
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.38
П2
3.73
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.23
П2
7.21
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.58
X
3.72
П2
1.84
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.48
П2
7.36
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.77
П2
3.29
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.31
П2
2.63
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.93
X
3.41
П2
2.07
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.82
П2
2.06
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.71
П2
2.46
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.80
П2
2.66
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.41
П2
8.00
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Источник: ФК "Оренбург"

ТАСС, 22 ноября. Калининградская «Балтика» со счетом 0:0 сыграла вничью с «Оренбургом» в гостевом матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу из-за дисквалификации пропустил главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов. По итогам игры с московским «Локомотивом» (0:1) он был дисквалифицирован на два матча РПЛ.

«Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, команда продлила серию без поражений в РПЛ до шести встреч. «Оренбург» идет на 14-й позиции, набрав 12 очков.

В следующем туре «Балтика» примет московский «Спартак» 29 ноября, «Оренбург» в этот же день сыграет в гостях против столичного ЦСКА.

Оренбург
0:0
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Андрей Талалаев
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
30
Гедеон Гузина
47′
38
Артем Касимов
8′
4
Данила Хотулев
16
Хорди Томпсон
86′
2
Станислав Поройков
7
Эмирджан Гюрлюк
86′
11
Степан Оганесян
20
Дмитрий Рыбчинский
83′
8
Владислав Камилов
37
Ду Кейрос
90′
29
Владан Бубанья
33
Ираклий Квеквескири
35′
90′
57
Евгений Болотов
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
16′
17
Владислав Саусь
26
Иван Беликов
84′
23
Мингиян Бевеев
58′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
69′
11
Юрий Ковалев
22
Николай Титков
69′
90
Чиносо Оффор
19
Сергей Пряхин
58′
15
Тентон Йенне
10
Илья Петров
88′
69
Ираклий Манелов
90+1′
Статистика
Оренбург
Балтика
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
4
2
Угловые
7
3
Фолы
13
22
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти