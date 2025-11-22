«Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

ТАСС, 22 ноября. Калининградская «Балтика» со счетом 0:0 сыграла вничью с «Оренбургом» в гостевом матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встречу из-за дисквалификации пропустил главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов. По итогам игры с московским «Локомотивом» (0:1) он был дисквалифицирован на два матча РПЛ.
«Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, команда продлила серию без поражений в РПЛ до шести встреч. «Оренбург» идет на 14-й позиции, набрав 12 очков.
В следующем туре «Балтика» примет московский «Спартак» 29 ноября, «Оренбург» в этот же день сыграет в гостях против столичного ЦСКА.
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Андрей Талалаев
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
30
Гедеон Гузина
47′
38
Артем Касимов
8′
4
Данила Хотулев
16
Хорди Томпсон
86′
2
Станислав Поройков
7
Эмирджан Гюрлюк
86′
11
Степан Оганесян
20
Дмитрий Рыбчинский
83′
8
Владислав Камилов
37
Ду Кейрос
90′
29
Владан Бубанья
33
Ираклий Квеквескири
35′
90′
57
Евгений Болотов
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
16′
17
Владислав Саусь
26
Иван Беликов
84′
23
Мингиян Бевеев
58′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
69′
11
Юрий Ковалев
22
Николай Титков
69′
90
Чиносо Оффор
19
Сергей Пряхин
58′
15
Тентон Йенне
10
Илья Петров
88′
69
Ираклий Манелов
90+1′
Статистика
Оренбург
Балтика
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
4
2
Угловые
7
3
Фолы
13
22
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
