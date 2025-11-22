В «Спартаке» раскрыли, как санкции на «Лукойл» повлияют на клуб

«Как санкции на “Лукойл” повлияют на клуб? “Лукойл” не перестанет поддерживать футбольный клуб. Никаких сомнений. Санкции никак не отразятся ни на игроках, ни на тренерах», — заявил Некрасов.
23 октября появилась информация, что минфин США ввел санкции против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.
22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о покупке 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Миллиардер Леонид Федун, который раньше владел клубом, сложил с себя полномочия президента.
22 ноября «Спартак» на стадионе «Лукойл Арена» обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).