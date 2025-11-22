Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.40
П2
9.00
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.23
П2
13.75
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.77
П2
8.00
Футбол. Первая лига
23.11
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

В «Спартаке» раскрыли, как санкции на «Лукойл» повлияют на клуб

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что санкции против компании «Лукойл» никак не повлияют на клуб. Его слова приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Как санкции на “Лукойл” повлияют на клуб? “Лукойл” не перестанет поддерживать футбольный клуб. Никаких сомнений. Санкции никак не отразятся ни на игроках, ни на тренерах», — заявил Некрасов.

23 октября появилась информация, что минфин США ввел санкции против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о покупке 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Миллиардер Леонид Федун, который раньше владел клубом, сложил с себя полномочия президента.

22 ноября «Спартак» на стадионе «Лукойл Арена» обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).