Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.95
П2
3.60
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.20
П2
2.28
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.29
П2
4.02
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.30
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.94
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой после матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА

Несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны В.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с дракой болельщиков после матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».

«По материалам СМИ рассмотрим инцидент, который произошел после матча “Спартак” — ЦСКА. На заседание приглашены представители клубов, — сказал Григорьянц. — Также рассмотрим скандирования болельщиков красно-белых ненормативной лексики в адрес судьи и ЦСКА. А также скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений с гостевой трибуны».