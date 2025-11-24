КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой после матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА

«По материалам СМИ рассмотрим инцидент, который произошел после матча “Спартак” — ЦСКА. На заседание приглашены представители клубов, — сказал Григорьянц. — Также рассмотрим скандирования болельщиков красно-белых ненормативной лексики в адрес судьи и ЦСКА. А также скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений с гостевой трибуны».