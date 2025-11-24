КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой после матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с дракой болельщиков после матча 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В субботу «Спартак» дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, несколько фанатов «Спартака» избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона «Лукойл-Арена».
«По материалам СМИ рассмотрим инцидент, который произошел после матча “Спартак” — ЦСКА. На заседание приглашены представители клубов, — сказал Григорьянц. — Также рассмотрим скандирования болельщиков красно-белых ненормативной лексики в адрес судьи и ЦСКА. А также скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений с гостевой трибуны».