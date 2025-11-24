Мостовой рассказал о памятном моменте в отношениях с Симоняном

«Мы встречались с Никитой Павловичем Симоняном на торжественных мероприятиях. Самая памятная история связана с Матчем звезд в 1998 году между “Спартаком” и киевским “Динамо” — тогда я был еще действующим футболистом. Никита Павлович попросил меня приехать в Москву на второй матч. Лично обязал меня выйти на поле. В “Лужниках” мы выиграли, я забил два мяча, хотя киевляне возмущались, что я и Игорь Шалимов были действующими. Никита Павлович был нашим тренером, лично звал. Безусловно, это легенда нашего спорта», — сказал Мостовой.