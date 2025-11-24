Умер легенда советского футбола Никита Симонян. Он был одним из лучших бомбардиров СССР и не боялся перечить сыну Сталина

Понятно, что звезда чемпионата СССР был просто обязан играть за сборную страны, но произошло это далеко не сразу. В составе национальной команды Симонян дебютировал лишь в 1954 году, уже будучи двукратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем приза лучшему бомбардиру. В первом же матче за сборную его дубль помог со счетом 7:0 разгромить Швецию. В 1956-м Симонян был включен в состав сборной СССР на Олимпийские игры в Мельбурне, но сыграл там лишь в финальном матче. Главный тренер команды Гавриил Качалин сделал выбор в пользу более опытного спартаковца, усадив на лавку молодого Эдуарда Стрельцова, который феерил в предыдущих матчах турнира.