Умер легенда советского футбола Никита Симонян. Он был одним из лучших бомбардиров СССР и не боялся перечить сыну Сталина

Лучший бомбардир в истории московского «Спартака», олимпийский чемпион и многократный чемпион СССР как футболист и тренер — это лишь неполный список достижений легендарного игрока. «Лента.ру» вспоминает главные вехи биографии человека-эпохи советского и российского спорта.
«Разрешите мне остаться в “Спартаке”»
Симонян родился в Армавире в 1926 году. Еще в детстве вместе с семьей он переехал в Сухуми. Там в составе местного «Динамо» он начал заниматься футболом и дебютировал на профессиональном уровне, а в 1946 году форвард получил приглашение в «Крылья Советов» — но тогда не самарские, а московские. Клуб выступал в высшей лиге чемпионата СССР, но вскоре был расформирован. Несмотря на это, Симонян успел проявить себя и без команды не остался.
Молодого форварда пригласил московский «Спартак», который на тот момент не находился на лидирующих позициях в советском футболе, но стремился это исправить. Вместе с Симоняном состав столичного клуба пополнили Михаил Огоньков, Игорь Нетто, Анатолий Ильин, Анатолий Исаев и Анатолий Масленкин. Вскоре с перспективными футболистами пришел и результат. В период с 1952 по 1958 год спартаковцы четыре раза выиграли чемпионат СССР.
Вклад Симоняна в эти успехи был ощутимым. Он почти в каждом сезоне попадал в список 33 лучших игроков чемпионата, а также три раза становился лучшим бомбардиром. В 1950-м он наколотил в первенства страны сумасшедшие 34 мяча. На тот момент это был рекорд. А чтобы было понятнее, насколько солидный: достижение продержалось 35 лет, пока его в середине 1980-х не побил Олег Протасов.
Симонян сохранил верность «Спартаку» и выступал за команду до конца карьеры. При этом конкуренты красно-белых несколько раз делали ему крайне заманчивые предложения. Об одном из таких предложений рассказывал сам Никита Павлович. В 1951 году его к себе вызвал Василий Сталин, курировавший действующих чемпионов — команду ЦДСА (ныне — ЦСКА). Он настоятельно рекомендовал Симоняну перейти в стан красно-синих, прямо не угрожая, но намекая на возможные негативные последствия в случае отказа. Но Симонян не поддался и честно высказал Сталину свою позицию.
Я в «Спартаке» состоялся как игрок благодаря тренерам, партнерам. Разрешите мне остаться. Тот оборачивается к свите: «Вы слышали, человек мне правду в глаза сказал. Иди играй за свой “Спартак”, и помни, что я тебя приму в любое время по любому вопросу».
Бутсы на гвоздь Симонян повесил в 1959 году. На тот момент форварду было всего 33 года, он находился в отличной форме, и его решение уйти из спорта многие не поняли. «Комментатор Николай Озеров сказал мне, что я совершаю преступление, завершая карьеру в такой хорошей игровой форме. Я возразил ему: лучше самому закончить, чем ждать, пока тебя настоятельно попросят», — вспоминал Симонян.
За 10 лет в «Спартаке» он провел 245 матчей, в которых забил 160 мячей. С момента ухода Симоняна из футбола прошло 66 лет, а никому из спартаковцев до сих пор не удалось превзойти это достижение. В активе форварда также 11 хет-триков в составе красно-белых. У его ближайших преследователей по этому показателю по четыре таких матча в карьере.
«Для тебя медаль последняя»
Понятно, что звезда чемпионата СССР был просто обязан играть за сборную страны, но произошло это далеко не сразу. В составе национальной команды Симонян дебютировал лишь в 1954 году, уже будучи двукратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем приза лучшему бомбардиру. В первом же матче за сборную его дубль помог со счетом 7:0 разгромить Швецию. В 1956-м Симонян был включен в состав сборной СССР на Олимпийские игры в Мельбурне, но сыграл там лишь в финальном матче. Главный тренер команды Гавриил Качалин сделал выбор в пользу более опытного спартаковца, усадив на лавку молодого Эдуарда Стрельцова, который феерил в предыдущих матчах турнира.
В финале сборная СССР с минимальным счетом победила Югославию, а золотые медали по регламенту тех лет получали только футболисты, сыгравшие в финале. Симоняну было очень неловко, и он несколько дней ходил за Стрельцовым, настоятельно предлагая ему отдать свою олимпийскую медаль. Молодой звезде сборной пришлось практически нагрубить партнеру по команде, чтобы тот оставил эти попытки.
Еще раз подойдешь — я с тобой разговаривать перестану. Мне 19, тебе 30. Для тебя медаль последняя, я еще выиграю.
Но олимпийским чемпионом Стрельцову стать было не суждено, вскоре он угодил за решетку по обвинению в изнасиловании. Обескровленная потерей главной звезды сборная СССР поехала на чемпионат мира-1958 в Швецию, а Симонян был капитаном команды. Форвард забил мяч в ворота англичан на групповом этапе, а советская команда дошла на турнире до четвертьфинала, где всухую проиграла шведам (0:2).
После чемпионата мира Симонян провел еще три матча за сборную, после чего завершил международную карьеру. В его активе 10 голов в 20 встречах. Самым результативным стал выездной матч отбора к ЧМ-1958 против Финляндии (10:0), в котором Симонян оформил хет-трик.
«Убей в себе игрока»
После ухода из футбола Симонян решил стать тренером. Он планировал отучиться в Высшей школе тренеров и поступательно идти вверх, но судьба распорядилась иначе. Начальник «Спартака» Николай Старостин тут же предложил повесившему бутсы на гвоздь игроку возглавить красно-белых. «Я был просто ошарашен, в чем и признался Николаю Петровичу. “Поможем”, — сказал он с такой уверенностью, что у меня отпали все сомнения», — рассказывал Симонян.
В первом сезоне под руководством молодого специалиста «Спартак» не попал в призы. Затем занял третье место, а уже в 1962 году завоевал чемпионский титул. После этого Симонян вместе с красно-белыми взял два Кубка СССР. В 1969-м Никита Павлович выиграл со «Спартаком» второй чемпионский титул как тренер и в 1972-м окончательно покинул клуб.
Если хочешь стать тренером, убей в себе игрока. Ни в коем случае нельзя говорить футболистам: вот когда я играл, делал так-то и так-то.
Но на этом тренерские подвиги Симоняна не закончились. В 1973-м он принял ереванский «Арарат» и добился с ним сенсационных успехов. В первом же сезоне добротный, но все-таки абсолютно средний по меркам сверхконкурентного чемпионата СССР клуб сделал золотой дубль, выиграв и первенство, и Кубок страны. То чемпионство так и осталось единственным в советской истории «Арарата».
В конце 1970-х Симонян без особых успехов поработал со сборной СССР, затем возглавлял одесский «Черноморец» и еще раз попробовал себя в «Арарате». С тренерством Симонян закончил в 1985-м в возрасте 59 лет. Судя по всему, следуя собственному правилу о том, что уходить нужно вовремя.
«Каждое утро начиналось с посещения Симоняна»
Но футбол из жизни Симоняна не пропадал ни на один день. Закончив с тренерством, Никита Павлович перешел на административную работу, несколько лет он был начальником сборной СССР. Затем Симоняна назначили первым заместителем председателя Федерации футбола СССР, а с сентября 1992 года он стал первым вице-президентом Российского футбольного союза. Этот пост он занимал до самых последних дней жизни.
Менялись поколения российских футболистов, тренеры сборной, руководители РФС, но Симонян неизменно оставался на своем месте. За время работы в федерации Никита Павлович трижды побывал исполняющим обязанности президента организации, а в 2017-м принял участие в жеребьевке группового этапа чемпионата мира-2018 в России. Шары с соперниками для подопечных Станислава Черчесова доставал не он, но и просто присутствия на церемонии легенды хватило для того, чтобы группа россиянам досталась вполне проходимая.
У нас в РФС были кабинеты рядом. Каждое утро начиналось с посещения Никиты Павловича, часто обсуждали чемпионат мира, что будет, как будет. Все, что делал этот человек, связано с успехами, добром и позитивом.
До последних дней Симонян ходил на работу в Дом футбола на Таганке, общался с коллегами всех возрастов и поражал их оптимизмом, остротой ума и полной погруженностью в проблемы российского футбола. В отличие от многих возрастных спортсменов-ветеранов, Никита Павлович не позволял себе негативных или оскорбительных высказываний, старался быть сдержанным и объективным в оценках.
***
Месяц назад у Симоняна, который только-только отпраздновал 99-летие, спросили о секрете долголетия. «Откуда же я знаю? Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только “Спартак”, но и вообще всех — уже ушла “туда”, а я пока что держусь!» — сказал Симонян. С «вообще всеми» мэтр не приукрасил. На тот момент он был старейшим из всех живущих в мире олимпийских чемпионов.
Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Никиты Павловича.