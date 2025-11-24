Ричмонд
Тормена: игроки «Локомотива» недовольны судейством? В этом мы сходимся

Защитник «Краснодара» Витор Тормена после игры с «Локомотивом» (1:1) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) выразил мнение, что обе команды недовольны судейством.

Защитник «Краснодара» Витор Тормена после игры с «Локомотивом» (1:1) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) выразил мнение, что обе команды недовольны судейством.

«Игроки “Локомотива” были недовольны судейством? В этом, как мне кажется, мы очень сходимся. У судьи не получилось понравиться обеим командам, поэтому настроение у нас одно.

В целом, выйдя после любого матча, сложно сказать, что судья был хорош. В этот раз арбитр ошибался в обе стороны. В принципе, это нормально. Такое происходит", — сказал Тормена Metaratings.ru.

На гол форварда Александра Руденко ответил полузащитник «быков» Дуглас Аугусто. Судейскую бригаду на матче возглавлял Егор Егоров.

После 16 матчей «Краснодар» идёт на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 34 очка. «Локомотив» с 31 баллом расположился на четвёртой строчке.