Губерниев: Гусева надо оставлять главным тренером «Динамо»

Это был первый матч команды без Валерия Карпина, который ранее по собственному желанию покинул пост главного тренера «бело‑голубых». Исполняющим обязанности тренера является Ролан Гусев.
«Хотелось бы, чтобы “Динамо” с Гусевым шло дальше вперёд, как и “Спартак” с Романовым. При всём уважении, соперник москвичам был по плечу. Дальше будет видно, поэтому желаю удачи Гусеву. Его надо оставлять главным тренером», — сказал Губерниев Metaratings.ru.
«Динамо» после 16 туров в нынешнем сезоне РПЛ набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
30 ноября «бело-голубые» на выезде встретятся с «Ахматом». Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.