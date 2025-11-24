Ричмонд
Губерниев: Гусева надо оставлять главным тренером «Динамо»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе московского «Динамо» над махачкалинским «Динамо» (3:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: Metaratings.ru

Это был первый матч команды без Валерия Карпина, который ранее по собственному желанию покинул пост главного тренера «бело‑голубых». Исполняющим обязанности тренера является Ролан Гусев.

«Хотелось бы, чтобы “Динамо” с Гусевым шло дальше вперёд, как и “Спартак” с Романовым. При всём уважении, соперник москвичам был по плечу. Дальше будет видно, поэтому желаю удачи Гусеву. Его надо оставлять главным тренером», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

«Динамо» после 16 туров в нынешнем сезоне РПЛ набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

30 ноября «бело-голубые» на выезде встретятся с «Ахматом». Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

