Суд подтвердил долг «Химок» перед «Зенитом»

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов обанкротившегося футбольного клуба «Химки» требование петербургского футбольного клуба «Зенит» в общем размере свыше 77 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что основной долг составляет 68 миллионов рублей, остальное — неустойка. Основания возникновения долга пока не уточняются.
Суд в октябре включил в реестр требований кредиторов «Химок» требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей.
Согласно сообщению на Федресурсе, самые большие обязательства у «Химок» остались перед футболистами Георгием Джикией (около 58 миллионов рублей), Антоном Заболотным (свыше 48 миллионов), Никитой Кокаревым (более 27 миллионов), Кириллом Панченко (более 22 миллионов), Александром Филиным (около 22 миллионов рублей).
Кредиторами к клубу предъявлен еще ряд многомиллионных требований, многие из них пока не рассмотрены.
Арбитражный суд Московской области в сентябре по заявлению подмосковной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России № 13 признал АНО «Футбольный клуб “Химки” банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей.
Конкурсным управляющим утвержден Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».
Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) — высшей футбольной лиге страны — из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.
В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.
«Химки» 18 июня объявили о приостановлении деятельности.