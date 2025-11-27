Мурад Мусаев провёл 200 матчей в роли главного тренера «Краснодара»

Пресс-служба клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Краснодар» сообщила, что главный тренер основной команды «быков» Мурад Мусаев достиг показателя в двести проведённых матчей у руля «чёрно-зелёных».
42-летний Мусаев работает в системе «Краснодара» с 2011 года, тренируя в различные периоды юниорские и молодёжную команды «горожан». С марта 2024 года специалист возглавляет основной состав «Краснодара», приведя его к чемпионскому титулу по итогам сезона РПЛ-2024/2025.
5 ноября стало известно, что Мусаев достиг сотой победы у руля «Краснодара», обыграв «Оренбург» со счётом 3:1 в первом матче четвертьфинала FONBET Кубка России по футболу-2025/2026.