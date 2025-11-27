Мурад Мусаев провёл 200 матчей в роли главного тренера «Краснодара»

42-летний Мусаев работает в системе «Краснодара» с 2011 года, тренируя в различные периоды юниорские и молодёжную команды «горожан». С марта 2024 года специалист возглавляет основной состав «Краснодара», приведя его к чемпионскому титулу по итогам сезона РПЛ-2024/2025.