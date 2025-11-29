Футболисты ЦСКА и «Спартака» проведут матчи в первый день 17-го тура РПЛ

Для «Спартака» этот матч станет третьим после ухода серба Деяна Станковича с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен входивший в тренерский штаб Станковича Вадим Романов. Под его руководством «Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ (1:0) и оказался сильнее столичного «Локомотива» (3:2) в игре Фонбет — Кубка России. После дерби с ЦСКА генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал будущее Романова в клубе прекрасным. Сам Романов в ответ на вопрос, когда может определиться, останется ли он или нет, ответил: «Я вообще не думаю об этом».