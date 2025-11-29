Иностранец хочет покинуть «Спартак» из-за жены

«Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в Российской премьер-лиге (РПЛ) над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0). В турнирной таблице национального первенства команда идет на шестом месте, набрав 28 баллов, у лидирующего «Краснодара» — 34 очка.