Талалаев может быть дисквалифицирован на четыре матча

Главный тренер «Балтики» был удален в матче против «Спартака» за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

Источник: РИА "Новости"

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев может быть дисквалифицирован на четыре игры после удаления в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

В субботу «Балтика» дома со счетом 1:0 обыграла «Спартак», Талалаев был удален на 33-й минуте. Согласно протоколу матча, опубликованному на сайте РПЛ, главный тренер калининградцев был удален за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

Согласно регламенту, за оскорбительные жесты в отношении официальных лиц матча следует дисквалификация от двух до четырех матчей. При рецидиве может последовать наказание в виде дисквалификации на три месяца.

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
29.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Вадим Романов
Голы
Балтика
Николай Титков
(Иван Беликов)
60′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
69
Ираклий Манелов
30′
23
Мингиян Бевеев
66′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
38′
90
Чиносо Оффор
67′
22
Николай Титков
66′
8
Андрей Мендель
87′
26
Иван Беликов
90′
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
66′
19
Сергей Пряхин
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
76′
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
48′
68
Руслан Литвинов
75′
91
Антон Заболотный
Статистика
Балтика
Спартак
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
9
19
Удары в створ
2
5
Угловые
3
13
Фолы
12
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
