«Зенит» вскрыл «Рубин» одним навесом. Выход Соболева сыграл решающую роль

От «Рубина» остроты ждать тем более было сложно. Казанцы приехали терпеть, и осуждать их за это странно. К тому же Рахимов явно не давал установку безвылазно сидеть в окопах. К концу первого тайма «Зенит» сам себя измотал стерильным владением без продвижения и забыл о том, что игра не на одни ворота. Гости этим воспользовались: на 42-й минуте Арройо ушел от Педро и навесил четко на линию площади ворот, откуда набежавший Чумич пробил в упор головой. Адамов чудом среагировал, но это был не конец: «Рубин» заработал угловой, с которого едва не забил Сиве — мяч пролетел рядом со штангой.