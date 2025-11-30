«Зенит» вскрыл «Рубин» одним навесом. Выход Соболева сыграл решающую роль

Важнейший отрезок года
Ровно год назад «Зенит» упустил чемпионство. Пусть это и оценочное суждение, но оно близко к истине. За два тура до конца 2024 года сине-бело-голубые шли первыми с минимальным отрывом от «Краснодара» и рассчитывали в обоих оставшихся матчах легко взять максимум, став зимним чемпионом. Соперники на бумаге выглядели слабее — «Крылья Советов» и «Акрон». К тому же игры проходили на «Газпром Арене».
Но вместо шести очков команда Сергея Семака набрала ноль, упустила лидерство, а в итоге и золото. Конечно, в том сезоне «Зенит» терял очки и в других матчах, но именно этот мини-отрезок болельщики считают ключевым.
Сейчас сине-бело-голубые оказались в похожей ситуации. Да, на этот раз они не лидируют, но полноценно участвуют в чемпионской гонке, и любая потеря очков на финише года может сказаться на итоговой позиции клуба. При этом обе игры тоже проходят дома, а в оппонентах — «Рубин» без Даку и снова «Акрон». На бумаге — легкие шесть очков, как и год назад. Но что в реальности?
Безголевой тайм
Команда Рашида Рахимова неделю назад потеряла Даку, причем в глупой ситуации — нападающий «Рубина» слишком экспрессивно отмечал гол в ворота «Ахмата», за что получил четвертую желтую карточку в чемпионате. Это громадная потеря, но только для атаки — защита осталась нетронутой и четко знала, что нужно делать.
«Рубин» приехал в Санкт-Петербург с понятной тактикой. Гости предсказуемо отдали мяч, выстроились в три оборонительные линии, встречали соперника исключительно на своей половине поля и старались не допускать даже минимальных разрывов между собой.
«Зенит» же владел территорией, тщетно пытаясь найти хотя бы крошечную зону. Почти всегда не получалось — мяч ходил от одного футболиста в голубой форме к другому, и на этом все заканчивалось. В первом тайме только у Мостового на 5-й минуте и у Луиса Энрике перед перерывом получилось нанести удар, но в обоих случаях моменты опасными назвать было нельзя.
От «Рубина» остроты ждать тем более было сложно. Казанцы приехали терпеть, и осуждать их за это странно. К тому же Рахимов явно не давал установку безвылазно сидеть в окопах. К концу первого тайма «Зенит» сам себя измотал стерильным владением без продвижения и забыл о том, что игра не на одни ворота. Гости этим воспользовались: на 42-й минуте Арройо ушел от Педро и навесил четко на линию площади ворот, откуда набежавший Чумич пробил в упор головой. Адамов чудом среагировал, но это был не конец: «Рубин» заработал угловой, с которого едва не забил Сиве — мяч пролетел рядом со штангой.
Гол Нино
Неделю назад Геннадий Орлов описал происходившее в матче «Зенита» с «Пари НН» парой емких слов — «стоячий футбол». Это словосочетание идеально подходило игре и сейчас.
Однако в перерыве Семак не стал ничего менять — ни в составе, ни в игре. «Зенит» продолжил перекатывать мяч в надежде, что соперники приоткроют окошко в штрафную. При этом сине-бело-голубые почти не использовали навесы, хотя при такой компактности чужой обороны они не помешали бы.
15 минут на поле не происходило ничего, а затем Семак все-таки сделал перестановки — Соболев и Жерсон вышли вместо Дркушича и Мостового. Барриос опустился в оборону, а Луис Энрике с Глушенковым освободили центр для Соболева.
Перестановки сработали. Сначала отличиться мог Вендел в падении, но ему помешали забить, а на 69-й минуте все сошлось. К успеху хозяев привела вторая волна атаки после углового: Педро подал, Соболев поборолся, а Нино подкараулил отскок. Интересно, что участие бразильца в игре было под вопросом — он травмировался на разминке перед кубковой встречей с «Динамо» и был исключен из стартового состава.
Промах Кузяева
Для «Рубина» ситуация резко ухудшилась. Пропустить не так страшно — хуже, что у казанцев не играл футболист, забивший больше половины голов, и сравнивать счет было некем.
Более того, в надежде отыскать шанс гости вынуждены были раскрываться, и «Зенит» этим пользовался. Активен был Глушенков: сначала он попытался удвоить счет дальним ударом, а затем не реализовал выход один на один. Причем во втором эпизоде ключевую роль сыграл Соболев — в центре поля сбросил с плеч сразу двух соперников и с разворота вывел Глушенкова к чужой штрафной. Ставер лишил мяча Максима.
«Зенит» все-таки не смог избавить себя от нервной концовки, хотя до добавленного времени моментов не допускал. Но на 90+1-й минуте «Рубин» упустил фантастический момент: Адамов махнул мимо мяча при навесе со штрафного, и на дальней штанге замкнуть пытался Кузяев. Правило бывших на этот раз не сработало — Далер не попал по пустым воротам.
1:0 — чрезвычайно тяжелая победа «Зенита», которая позволяет ему не отстать от «Краснодара». До лидера сине-бело-голубым все еще всего один балл.
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Нино
(Александр Соболев)
69′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
28
Нуралы Алип
20
Педро
33
Нино
5
Вильмар Барриос
10
Максим Глушенков
84′
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
62′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
90′
21
Александр Ерохин
6
Ваня Дркушич
61′
9
Сантос да Силва Жерсон
8
Маркус Вендел
90′
30
Матео Кассьерра
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
74′
4
Константин Нижегородов
5
Игор Вуячич
76′
12
Андерсон Арройо
43
Жак-Жюльен Сиве
44′
99
Дардан Шабанхаджай
14
Далер Кузяев
51
Илья Рожков
86′
19
Олег Иванов
90+3′
24
Никола Чумич
62′
22
Велдин Ходжа
8
Богдан Йочич
18′
62′
23
Руслан Безруков
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти