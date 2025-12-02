Возраст экс-игрока ЦСКА был подделан на шесть лет

Официально Думбия 37 лет, но по итогам проверки выяснилось, что форварду 43 года. Если верить результатам детектора, как пишет Telegram-канал «Первый спорт», Думбия забил 95 голов и провел 150 матчей за ЦСКА, когда ему было не 22−27 лет, а 28−33 года. Так, ЦСКА продал форварда в «Рому» за €14,4 млн, когда ему было уже 33 года.