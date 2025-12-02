Ричмонд
Возраст экс-игрока ЦСКА был подделан на шесть лет

Возраст бывшего футболиста московского ЦСКА Сейду Думбия был подделан на шесть лет. Экс-тренер армейского клуба Леонид Слуцкий в эфире своего шоу проверил игрока на полиграфе.

Источник: Газета.Ру

Официально Думбия 37 лет, но по итогам проверки выяснилось, что форварду 43 года. Если верить результатам детектора, как пишет Telegram-канал «Первый спорт», Думбия забил 95 голов и провел 150 матчей за ЦСКА, когда ему было не 22−27 лет, а 28−33 года. Так, ЦСКА продал форварда в «Рому» за €14,4 млн, когда ему было уже 33 года.

За ЦСКА футболист играл с 2010 по 2014 год, после чего перешел в «Рому» в январе 2015 года, но летом того же года года вернулся в армейский клуб на полсезона на правах аренды.

Вместе с армейской команды Думбия трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и становился обладателем Суперкубка страны. Карьеру Думбия завершил в 2021 году, выступая за клуб «Хамрун Спартанс» из Мальты.

Вместе со сборной Кот-д’Ивуара Думбия в 2015 году стал чемпионом Кубка африканских наций.