Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.04
П2
6.60
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2

Футболист «Зенита» Кассьерра сможет принять участие в матче с «Акроном»

Игра пройдет 6 декабря.

Источник: Пресс-служба ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Футболист «Зенита» Матео Кассьерра сможет принять участие в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Акроном». Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

«Кроме Дугласа Сантоса и Вадима Шилова, все в строю, все готовы играть. Кассьерра потихонечку набирает форму, да, осталась одна игра, но он готов помочь при необходимости, — сказал он. — Кто будет играть, я думаю, у нас сегодня-завтра есть время, чтобы определить тех игроков, которые выйдут в стартовом составе».

Тренировку в общей группе провел защитник Вячеслав Караваев, который не играл с января 2025 года. 30-летний футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время зимних сборов команды в Катаре.

Кассьерра получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи». Сантос получил повреждение в ноябре во время тренировки. В «Зените» сообщили, что бразилец не сыграет до конца 2025 года.

Встреча между «Зенитом» и «Акроном» состоится 6 декабря на «Газпром-Арене» и начнется в 19:30 мск.

После 17 туров «Зенит» занимает третье место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (37 очков).

Футбол. Премьер-лига
06.12
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.25
П2
14.00