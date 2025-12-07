Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Ювентус
0
П1
2.55
X
2.85
П2
3.45
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Лион
0
П1
3.90
X
3.45
П2
2.08
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
П1
1.29
X
6.50
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
Алаев подвел итоги первой части сезона РПЛ

Лидером на зимнюю паузу ушел «Краснодар».

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Команды сохраняют интригу и борются на всех позициях, поэтому общее впечатление от первой части сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) положительное. Такое мнение журналистам высказал президент РПЛ Александр Алаев.

«Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в заключительном матче первой части сезона РПЛ. Краснодарская команда с 40 очками лидирует в таблице, на очко меньше у петербургского «Зенита».

«Понятно, что часто попадаю на хорошие матчи. Но сегодня, по мне, один из лучших матчей сезона. Атмосфера, качество футбола, эмоции, судейские решения, голы какие. Достойное завершение первой части сезона. То, что у нас такая борьба вверху и внизу, — главное. Даже грустно, что три месяца без футбола», — сказал Алаев.

«Всегда есть, что расстраивает. Но, в принципе, ощущения от 18 туров положительные. Понятно, что есть отдельные моменты, не будем останавливаться. Но в целом хорошие ощущения, хороший чемпионат, надеюсь, что так и останется», — добавил глава РПЛ.