Алаев подвел итоги первой части сезона РПЛ

«Понятно, что часто попадаю на хорошие матчи. Но сегодня, по мне, один из лучших матчей сезона. Атмосфера, качество футбола, эмоции, судейские решения, голы какие. Достойное завершение первой части сезона. То, что у нас такая борьба вверху и внизу, — главное. Даже грустно, что три месяца без футбола», — сказал Алаев.