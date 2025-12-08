«Краснодар» по-чемпионски завершил год. Но золото возьмет тот из пятерки, кто зимой лучше решит свои задачи

Классная интрига, которой матч соответствовал на все сто! По такой РПЛ мы точно будем скучать зимними вечерами. Это было качественное зрелище: с высоким темпом, красивыми комбинациями, эмоциями, стычками и актерскими способностями Кордобы. ЦСКА в хорошей форме, быстро повел в счете и сохранял надежду до последних секунд, отквитав один гол в меньшинстве. Но «Краснодар» сейчас выглядит по-чемпионски, он выиграл заслуженно, подарив болельщикам настоящий праздник футбола.