«Краснодар» по-чемпионски завершил год. Но золото возьмет тот из пятерки, кто зимой лучше решит свои задачи

Составители календаря как будто что-то знали, поставив последним матчем года встречу «Краснодар» — ЦСКА. В декабре на шикарном газоне заполненной арены «быков» сошлись два претендента на звание «зимнего чемпиона». При этом в случае ничьей на 2,5 месяца лидером оставался бы «Зенит».
Классная интрига, которой матч соответствовал на все сто! По такой РПЛ мы точно будем скучать зимними вечерами. Это было качественное зрелище: с высоким темпом, красивыми комбинациями, эмоциями, стычками и актерскими способностями Кордобы. ЦСКА в хорошей форме, быстро повел в счете и сохранял надежду до последних секунд, отквитав один гол в меньшинстве. Но «Краснодар» сейчас выглядит по-чемпионски, он выиграл заслуженно, подарив болельщикам настоящий праздник футбола.
Теперь футболистам отдыхать, а руководителям и тренерам — решать важные вопросы.
«Краснодару» — как сохранить все то хорошее, что есть у команды, и преобразовать условное «зимнее чемпионство» в настоящее в мае. Второй подряд титул стал бы ярким продолжением сказки имени Сергея Галицкого. Важно удержать баланс — не начать чинить то, что работает, но и не успокоиться, не забронзоветь, не растерять страсть.
«Зениту» — как эту самую страсть находить в себе не периодически, а на постоянной основе.
«Локомотиву» — как выйти из истории с непродлением контракта Бариновым с минимальными потерями, а еще лучше — подыскать какую-то достойную альтернативу.
ЦСКА — как найти забивного форварда и расширить состав качественными футболистами.
«Балтике» — как сохранить лидеров и кураж главного возмутителя спокойствия.
Кто лучше справится, тот и возьмет золото. А борьба ожидается максимально острая, до последнего тура — первый и пятый клубы разделяет всего пять очков.
А дальше в таблице пропасть, но это не значит, что остальные зимой могут расслабиться. Кого-то ждет жаркая битва за выживание, а, скажем, главные неудачники первой части сезона — «Спартак» и «Динамо» — будут определяться с главным тренером.
В общем, крутая первая часть чемпионата позади, но и зимняя пауза ожидается прелюбопытной.
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
38′
Виктор Са
(Эдуард Сперцян)
51′
Жоау Батчи
(Лукас Оласа)
70′
Роберту Барбоза Мойзес
(Иван Обляков)
11′
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
90′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
36′
3
Тормена
4
Диего Коста
73′
11
Жоау Батчи
90′
17
Валентин Пальцев
7
Виктор Са
76′
23
Гаэтан Перрен
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
85′
88
Никита Кривцов
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
24′
68′
10
Иван Обляков
31′
31
Матвей Кисляк
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
5
Родриго Вильягра
55′
58′
7
Матеус Алвес
20
Матия Попович
58′
11
Тамерлан Мусаев
3
Данил Круговой
86′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
86′
37
Энрике Кармо
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
