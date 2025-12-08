Жара в матче тура, «Краснодар» — зимний чемпион. РПЛ ушла на паузу

Страсти не улеглись и после окончания первого тайма. В подтрибунном помещении Кордоба и Мойзес стали участниками словесного конфликта, а защитник «Краснодара» Лукас Оласа во время флеш-интервью рассказал, что один из футболистов ЦСКА позволил расистское высказывание в адрес Кордобы. Сам Кордоба уже после матча рассказал, что конфликт случился с полузащитником ЦСКА Родриго Вильягрой. Колумбиец не стал прямо говорить, что оскорбления носили расистский характер, предложив всем журналистам пересмотреть видео с этим моментом.