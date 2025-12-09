Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.83
X
4.55
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Бавария
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.11
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.67
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.83
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.90
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.86
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.85
П2
6.93

Генич: «Зенит» позвонил в «Краснодар»: «Продайте Кордобу». Там ответили: «Вам — никогда, ни за какие деньги»

Комментатор Константин Генич рассказал о безуспешной попытке «Зенита» приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на старте сезона-2024/25.

Источник: Sport24

«Про Кордобу известная история, когда в прошлом сезоне “Краснодар” три ничьих на старте сыграл, “Зенит” позвонил и сказал: “Вы все равно уже отскочили (выпали из борьбы за чемпионство. — Sport24), поэтому Кордобу продайте. После этого “Краснодар” так обиделся на “Зенит”, сказал, что вот вам его — никогда, ни за какие деньги”», — сказал Генич в шоу «Коммент.Live» на канале «Коммент.шоу».

Прошлый сезон командв Мурада Мусаева начала с ничьих против «Ахмата» (1:1), махачкалинского «Динамо» (0:0) и «Факела» (0:0). «Зенит» же после трех стартовых туров лидировал в турнирной таблице РПЛ с 9 очками и разницей мячей 13−0. Несмотря на не очень удачный старт, «Краснодар» стал чемпионом, опередив петербуржцев в итоговой таблице на 1 очко. Кордоба в том чемпионате забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 30 матчах.