Генич: «Зенит» позвонил в «Краснодар»: «Продайте Кордобу». Там ответили: «Вам — никогда, ни за какие деньги»

«Про Кордобу известная история, когда в прошлом сезоне “Краснодар” три ничьих на старте сыграл, “Зенит” позвонил и сказал: “Вы все равно уже отскочили (выпали из борьбы за чемпионство. — Sport24), поэтому Кордобу продайте. После этого “Краснодар” так обиделся на “Зенит”, сказал, что вот вам его — никогда, ни за какие деньги”», — сказал Генич в шоу «Коммент.Live» на канале «Коммент.шоу».