Генич: «Зенит» позвонил в «Краснодар»: «Продайте Кордобу». Там ответили: «Вам — никогда, ни за какие деньги»

«Про Кордобу известная история, когда в прошлом сезоне “Краснодар” три ничьих на старте сыграл, “Зенит” позвонил и сказал: “Вы все равно уже отскочили (выпали из борьбы за чемпионство. — Sport24), поэтому Кордобу продайте. После этого “Краснодар” так обиделся на “Зенит”, сказал, что вот вам его — никогда, ни за какие деньги”», — сказал Генич в шоу «Коммент.Live» на канале «Коммент.шоу».
Прошлый сезон командв Мурада Мусаева начала с ничьих против «Ахмата» (1:1), махачкалинского «Динамо» (0:0) и «Факела» (0:0). «Зенит» же после трех стартовых туров лидировал в турнирной таблице РПЛ с 9 очками и разницей мячей 13−0. Несмотря на не очень удачный старт, «Краснодар» стал чемпионом, опередив петербуржцев в итоговой таблице на 1 очко. Кордоба в том чемпионате забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 30 матчах.