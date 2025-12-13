Ричмонд
Аршавин подтвердил информацию об урезанном бюджете в «Зените»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил информацию, что петербургский клуб перешел в режим экономии.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил информацию руководителя компании ProSports Management Германа Ткаченко, заявившего, что петербургский клуб перешел в режим экономии после избрания экс-футболиста команды Константина Зырянова на пост председателя правления клуба в конце августа.

— Герман Ткаченко сказал, что «Зенит» перешел в режим экономии с приходом Зырянова. Это правда?

— Да.

— В чем проявляется?

— В урезании бюджета.

— Это говорит о том, что русские будут больше играть?

— Нет, — сказал Аршавин в видео на ютуб-канале FONBET.

Зенит
2:0
Первый тайм: 2:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Сантос да Силва Жерсон
(Густаво Мантуан)
32′
Луис Энрике
(Педро)
41′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
28
Нуралы Алип
9
Сантос да Силва Жерсон
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
70′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
49′
10
Максим Глушенков
20
Педро
90′
4
Юрий Горшков
7
Александр Соболев
70′
30
Матео Кассьерра
8
Маркус Вендел
90′
23
Арсен Адамов
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
14′
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
34′
46′
17
Солтмурад Бакаев
35
Ифет Джаковац
17′
26
Родриго Эшковал
80
Хетаг Хосонов
69′
74′
5
Алекса Джурасович
90+3′
91
Максим Болдырев
67′
7
Эдгар Севикян
Статистика
Зенит
Акрон
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
6
4
Угловые
6
1
Фолы
6
12
Офсайды
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
