«Татар-Информ»: Рахимов близок к отставке с поста главного тренера «Рубина»

После 18 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмую позицию в турнирной таблице, при этом за последние восемь матчей подопечные Рахимова забили лишь семь раз. Помимо того, команда из Казани завершила своё выступление в FONBET Кубке России-2025/2026 на стадии четвертьфинала Пути регионов, проиграв «Арсеналу» из Тулы (0:0 в основное время, 2:3 в серии пенальти).