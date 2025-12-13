Ричмонд
«Татар-Информ»: Рахимов близок к отставке с поста главного тренера «Рубина»

Главный тренер клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Рубин», таджикистанско-российский специалист Рашид Рахимов близок к увольнению со своей должности, о чём сообщил сайт «Татар-Информ».

Источник: Metaratings.ru

По имеющейся информации, 60-летний специалист, который возглавляет основную команду «камней» с 2023 года, может покинуть кресло наставника уже на следующей неделе.

После 18 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмую позицию в турнирной таблице, при этом за последние восемь матчей подопечные Рахимова забили лишь семь раз. Помимо того, команда из Казани завершила своё выступление в FONBET Кубке России-2025/2026 на стадии четвертьфинала Пути регионов, проиграв «Арсеналу» из Тулы (0:0 в основное время, 2:3 в серии пенальти).

В беседе с сайтом Sport24 от 12 декабря сам Рахимов заявил, что к «Рубину» пришла стабильность, однако необходимы крупные финансовые вливания на уровне топ-клубов.