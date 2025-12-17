В Госдуме отреагировали на задержание в Германии Семака и его супруги

16 декабря Анна Семак сообщила, что ее и мужа задержали в аэропорту Мюнхена из-за купленных вещей. По новым законам граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию приобретенные вещи, стоимость которых превышает €300 за товарную единицу, поэтому паре пришлось оставить часть вещей, чтобы их отпустили.