Источник: Сперцян может перейти в «Интер»

По информации источника, миланский клуб уже предпринял действия для осуществления трансфера. Отмечается, что итальянцы намерены усилить свой состав для борьбы за чемпионство в Серии А, в то время как 25-летний хавбек готов покинуть «быков» только в случае предложения от топ-клуба.
В этом сезоне на счету Сперцяна 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.