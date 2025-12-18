Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.00
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.95
П2
7.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.73
П2
7.19
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.54
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.58
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.76
П2
3.17
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.72
X
3.83
П2
1.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
7.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.59
П2
4.34
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.84
П2
2.51
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.91
П2
4.10

Источник: Сперцян может перейти в «Интер»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Интер», сообщает Chase.

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, миланский клуб уже предпринял действия для осуществления трансфера. Отмечается, что итальянцы намерены усилить свой состав для борьбы за чемпионство в Серии А, в то время как 25-летний хавбек готов покинуть «быков» только в случае предложения от топ-клуба.

В этом сезоне на счету Сперцяна 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.